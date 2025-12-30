Держат нас на крючке: дипломат объяснил, что происходит вокруг ЗАЭС

Чалый объяснил, почему здесь вопрос не в самой станции.

Россия и Соединенные Штаты Америки хотят забрать Запорожскую атомную электростанцию себе, на двоих. Об этом в эфире "Суспільного" сказал Валерий Чалый, посол Украины в США (2015-2019 годы).

Говоря о словах президента Штатов Дональда Трампа, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет добра для Украины, он отметил, что это бред.

Относительно слов о поставках электричества "по очень низким ценам", Чалый сказал:

"Они предлагают нашу Запорожскую атомную станцию забрать себе, на двоих, Россия и США. И с нашей же станции россияне будут поставлять нам электроэнергию, Украине, по сниженным тарифам".

Он подчеркнул, что вопрос здесь не в самой станции, а в том, что Россия хочет оставить нас подключенными к российской системе.

"И не дать нам возможности, что мы делали в последнее время... Полностью переподключение на Европу. Они тем самым каждый раз демонстрируют, что они нас держат на крючке и они нас не отпускают в суверенные права", - подчеркнул дипломат.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предлагает, чтобы Запорожская АЭС совместно эксплуатировалась Украиной, Штатами и Россией, впрочем Киев не хочет видеть Кремль в составе совместного предприятия по использованию атомной станции.

Впоследствии в СМИ сообщалось, что Путин заявил, что якобы между Россией и США идет обсуждение о возможности совместного управления ЗАЭС без участия Украины.

Позже Трамп на пресс-конференции после переговоров с Зеленским заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины. Президент США сказал, что Путин "был очень щедр в своем желании видеть успех Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других вещей по очень низким ценам".

