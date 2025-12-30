Здоровый союз предполагает обмен между людьми.

Односторонние и нездоровые отношения не всегда выглядят проблемными на первый взгляд. Более того, они часто начинаются с ярких эмоций, сильной химии и ощущения, что вас наконец-то выбрали.

В колонке для Psychology Today доктор философии, тренер по вопросам отношений Анни Танасугарн пишет, что особенно гипнотическим это состояние может казаться людям с опытом травматических отношений или сложного детства. В односторонних отношениях один из партнеров берет на себя большую часть эмоциональной, физической, финансовой или психологической ответственности, тогда как другой остается отстраненным, контролирующим или обесценивающим.

Со временем у одного из партнеров появляется внутренний дискомфорт, который проявляется в ощущении эмоциональной пустоты, переутомления и невидимости. Вы нужны партнеру не для совместной жизни и эмоционального обмена, а для стабилизации его внутреннего хаоса, подпитки самооценки или бегства от одиночества. Именно поэтому односторонние отношения часто случаются с людьми с нарциссическими чертами.

Эксперт назвала четыре признака, которые могут свидетельствовать, что вы больше удовлетворяете потребность партнера в подтверждении собственной значимости, чем находитесь в равноправной связи:

1. Поверхностность отношений

Односторонний союз может развиваться стремительно и выглядеть страстными, но за этой интенсивностью часто нет глубины. Особенно это характерно для отношений, в которых партнер ищет кого-то не из-за чувств, а чтобы не оставаться наедине.

Разрыв в потребностях проявляется в мелочах, например в бесконечных разговорах ни о чем, разном уровне заинтересованности жизнью, отсутствии общих ценностей или избегании сложных тем. Внутренний мир партнера остается закрытым, а попытки более глубокого разговора обесцениваются или переводятся в безопасное русло.

2. Эмоциональная непоследовательность

Партнер может быть внимательным и заинтересованным только тогда, когда ему что-то нужно, а в другие моменты - эмоционально отсутствовать. Часто это проявляется в бегстве в гаджеты, сериалы или другие способы избегания живого контакта. Особенно четко это видно в кризисные моменты, когда вся эмоциональная работа ложится на вас, а он отстраняется, обесценивает или просто исчезает.

3. Односторонние решения

В таких отношениях решения часто принимаются без учета ваших потребностей. Это может касаться финансов, границ, социальной жизни или планов на будущее. Со временем это подрывает чувство собственной ценности, порождает сомнения в себе и заставляет все чаще полагаться на партнера даже в вопросах собственной жизни.

4. Фокус только на физической близости

Физическая составляющая в односторонних отношениях часто заменяет эмоциональную. Она становится не проявлением близости, а инструментом удержания связи. За пределами спальни общего пространства почти нет, что не только углубляет дистанцию, но и делает настоящую привязанность почти невозможной.

Когда стоит задуматься о разрыве?

Решение завершить отношения всегда личное, но если вы постоянно жертвуете собственным благополучием ради эмоционального комфорта партнера, это серьезный сигнал. Исследования показывают, что отношения с выраженным дисбалансом и нарциссическими чертами часто разрушают самооценку, повышают уровень стресса и нормализуют контроль и зависимость вместо близости.

