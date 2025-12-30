Как посадить косточку у вишни, чтобы вырастить настоящее дерево дома

Садовод рассказал, как получить новое дерево из маленькой косточки вишни.

Если вам попалась вкусная вишня, попробуйте сохранить косточку для посадки. Хотя чаще всего садоводы покупают молодые деревья в питомниках, выращивание вишни из косточки может быть полезным опытом, говорится на сайте известной советчицы Марты Стюарт.

Процесс выращивания вишневого дерева из косточки требует терпения, и дерево, которое вы вырастите, не будет копией оригинала. Важный момент - вишневые деревья, выращенные из семян, не будут идентичными материнскому растению, поскольку будет иметь разные гены.

При этом чаще саженец будет иметь худшие качества, чем любое из материнских растений. Именно поэтому фруктовые культуры в основном размножают вегетативно или клонируют, а не выращивают из семян. Селекционеры обычно проверяют более 10 тысяч молодых саженцев, выращенных из семян, чтобы найти только то, которое лучше обоих родителей.

Видео дня

Но если вы решились на посадку будущего дерева из косточки, генеральный директор компании Hood River Cherry Джаред Гидли рассказал, как лучше это сделать.

Подготовка косточки: съев вишню промойте косточку водой, убедившись, что на ней не осталось остатков ягоды. Тщательно высушите косточку, чтобы предотвратить образование плесени.

Стратификация: перед посадкой для косточки нужно создать такие условия, будто она пережила холодную зиму. Для этого поместите ее в полиэтиленовый пакет с влажным бумажным полотенцем. Закройте пакет и поставьте его в холодильник на 10-12 недель. Периодически проверяйте, остается ли полотенце влажным.

Посадка: после стратификации наполните небольшой горшок хорошо дренированной землей. Посадите растения на глубину до 2,5 см глубиной. Полейте почву и поставьте горшок на солнечное место. Поддерживайте почву влажной, но не переувлажненной. Прорастание может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Закалка рассады: акклиматизируйте рассаду к внешним условиям, прежде чем высаживать ее в грунт. Сначала поместите горшок в защищенное место на открытом воздухе на несколько часов ежедневно. Постепенно увеличивайте время пребывания на улице в течение одной-двух недель. Это помогает рассаде адаптироваться к прямым солнечным лучам, ветру и колебаниям температуры.

Выберите место: Вишневым деревьям нужно место с хорошо дренированной почвой и шестью-восемью часами прямого солнечного света ежедневно. Кроме того, убедитесь, что дереву достаточно места, чтобы вырасти до полного размера, как в высоту, так и в ширину.

Выкопайте яму: Выбрав подходящее место, выкопайте яму вдвое шире и такую же глубину, как горшок, в котором находится саженец. Удобряйте яму органическими веществами, если ваша почва медленно пропускает воду.

Посадка рассады: Выньте рассаду из горшка, стараясь не повредить корни. Поместите рассаду в центр лунки, убедившись, что верхушка корневого отростка находится на одном уровне с землей.

Засыпка и полив: Заполните яму почвой, осторожно утрамбовывая ее, чтобы удалить любые воздушные карманы. Тщательно полейте основание дерева, чтобы помочь почве осесть.

Добавьте мульчу: замульчируйте вокруг основания дерева слоем древесной щепы или измельченной коры толщиной 5-7,5 см, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков. Держите мульчу на расстоянии нескольких сантиметров от ствола, чтобы предотвратить гниение.

Уход за садом - больше советов

Напомним, что для того, чтобы получить обильный урожай персиков необходимо правильно обрезать деревья. Персиковым деревьям не позволяют расти свободно, поскольку урожая будет меньше. Обрезкой формируют дерево высотой 2-2,5 метра с небольшим количеством веток, чтобы каждая из них получала достаточно солнца.

Вас также могут заинтересовать новости: