В ВСУ ответили на слова Путина о том, что армия РФ находится в 20 км от Сум

Такое заявление российского диктатора является манипуляцией.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что российские оккупанты уже якобы в 20 километрах от Сум является манипуляцией географическими фактами. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, расстояние от российской границы до областного центра составляет около 25 километров. Такая дистанция сохраняется еще с 1991 года. Поэтому слова президента РФ означают лишь то, что армия РФ контролирует собственную территорию по свою сторону границы, а не продвинулась вглубь Украины.

"Единственное вклинение в Сумской области, о котором мы говорим, - это населенный пункт Грабовское, где они зашли примерно на глубину километра. Но это отнюдь не приблизило их к Сумам, потому что граница РФ с Сумами была всегда ближе, чем то Грабовское к Сумам само по себе", - объяснил Трегубов.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как писал УНИАН, РФ не оставляет попыток создать "буферную зону" на Сумщине. В Центре коммуникаций группировки войск "Курск" отметили, что оккупанты штурмуют населенные пункты Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратовка.

"Несмотря на голословные заявления россиян, силы группировки войск "Курск" дают достойный отпор врагу, не оставляя ему никаких шансов на успех. Успех у них наблюдается только на черных языках пропагандистов, которые выдают желаемое за действительное", - добавляют в группировке.

Также Трегубов рассказывал, какая сейчас ситуация в Грабовском. Он отметил, что в Грабовское зашли от 30 до более 100 российских захватчиков, но враг не пытается обрезать логистику ВСУ, ведь расстояние от этого участка до границы с РФ около одного километра.

"Это противодавливание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не надо обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движений по охвату, они просто продавливают. Так же как у них нет проблем с собственной логистикой, потому что это в пешей дистанции от границы", - отметил Трегубов.

