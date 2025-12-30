Действительно ли РФ развернула 'Орешник' в Беларуси: эксперт объяснил, что здесь не так

Эксперт отмечает, что маловероятно, что "Орешник" есть в Беларуси, поскольку в России он в целом только один.

На кадрах, которые показали Россия и Беларусь, "Орешника" нет, а если бы там действительно была пусковая, то показали бы больше машин, которые входят в комплекс.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Олег Катков, главный редактор специализированного военного издания Defense Express, отвечая на вопрос об угрозах России и того, что Беларусь показала "Орешник" якобы на территории своей страны.

"То, что показали по крайней мере так называемое министерство обороны РФ и Беларуси, - они выпустили одинаковый сюжет, одинаковые кадры, и на них "Орешника" нет", - отметил он.

Катков отметил, что речь шла об объявлении начала боевого дежурства.

"На нем три машины. Первая машина, которая едет, - это машина охраны. Это "Тайфун-У", на базе "Урала". Это машина связи. Кстати, от комплекса "Ярс". Они очевидно аналогичны и это еще раз подтверждает то, что "Орешник" является двухступенчатой версией "Ярса", - сказал Катков.

Третья машина, по его словам, это так называемая машина обеспечения боевого дежурства.

"Простым языком - "столовка", с койками для людей", - добавил эксперт.

Кроме того, он отметил, что "на построении стоит около 70 человек". В то же время это даже не штатное количество человек, которые необходимы для обеспечения всего комплекса, ведь "Орешник" - это не одна пусковая.

"Когда мы понимаем, что говорят: "Орешник", и показывают, что какая-то пусковая едет, - это не то. Комплекс состоит обычно из нескольких пусковых, машины управления, машин связи, машин обеспечения, энергоагрегатов, машин охраны, транспортно-заряжающих машин, инженерного обеспечения", - пояснил Катков.

Так, замечает он, поскольку Россия всегда подчеркивает свою боевую мощь, то "если бы там была реальная пусковая, - больше машин показали бы точно".

"Но показали то, что, скорее всего, просто было в наличии. Это не значит, что там 100% нет "Орешника". Возможно, он там есть. Но это маловероятно. Хотя бы на основе того, что по данным Службы внешней разведки Украины, в целом в РФ сейчас имеется просто один "Орешник", одна ракета. Все, больше нет", - сказал эксперт.

"Орешник" в Беларуси - что известно

Как сообщалось, ранее в Беларуси впервые показали развертывание "Орешника", который якобы заступил на боевое дежурство накануне Нового года.

В Министерстве обороны Беларуси отметили, что этот комплекс способен поражать цели на расстоянии до 5000 километров, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, а также выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.

