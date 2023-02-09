Медведев тоже выбрался из кабинета, но ограничился поездкой в Омск.

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев отреагировал на посещение украинского президента Владимира Зеленского стран Западной Европы визитом на отечественный оружейный завод.

На опубликованном пропагандистами видео Медведев позирует возле пушек к новым танкам. Отдельно отсняли экскурсию Медведева по заводу.

"Вчера, как известно, наш противник "клянчил" самолеты, ракеты за границей. Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличить производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", - заявил Медведев.

Истребители для Украины – поездка Зеленского

Публичные дискуссии по передаче Украине боевых самолетов не утихают уже месяц. 8 февраля украинский президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Британии, призвал мировое сообщество предоставить ВСУ современные истребители.

С такой же просьбой Зеленский обратился во время приезда в Париж к Макрону и Шольцу.

В тот же день британский премьер Риши Сунак объявил о расширении тренировок бойцов ВСУ в стране – теперь на британских самолетах будут учиться украинские пилоты.

Также Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу рассмотреть варианты самолетов, которыми смогут управлять украинские летчики. Впрочем, сам Уоллес заметил, что на поставки самолетов понадобятся "месяцы", а ситуация на фронте требует более оперативных решений. До этого о возможной передачи современных истребителей благосклонно высказывались Франция и Нидерланды.

Танки Leopard для Украины – что известно

В среду правительство Германии одобрило поставку до 178 боевых танков Leopard 1. Эти танки должны поступить из старых запасов в Германии, Дании и Нидерландах.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, к лету танков старого поколения в Украине "будет 20-25, до конца года - около 80, а в течение 2024 года - более 100 единиц".

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что Leopard 1 будет служить скорее дополнением и возможным источником запасных частей для нынешних танков Leopard 2, которые намного быстрее и лучше вооружены и, следовательно, по мнению Германии, могут изменить правила игры в войне.

Танки Leopard 1, как и танки Leopard 2, в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, считают эксперты. Германия слишком долго колебалась с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогла Украине с точки зрения политической стратегии.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.

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