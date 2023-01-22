Французский президент поручил военному министру изучить вопрос поставки танков в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможность начать поставки основного боевого танка Leclerc Украине. Об этом он заявил сегодня в Париже.

"Что касается "Леклерков", я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключено, и это действительно приветствуется коллективно", – заявил Макрон.

При этом французский лидер назвал три условия, при которых такая поставка может осуществиться:

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передача Украине танков Leclerc не должна вызвать эскалацию конфликта;

поставка должна стать "реальной и эффективной поддержкой" Украине;

передача танков Украине не должна ослабить обороноспособность самой Франции.

Поставка танков Leclerc Украине

Танки Leclerc считаются одними из лучших на сегодняшний день, но из-за их малого количества вопрос их поставки в Украину серьезно никогда не обсуждался.

До сих пор Франция поставляла Украине другие виды оружия – артиллерию, системы ПВО, бронетранспортеры и т.п.

В начале января Макрон впервые пообещал предоставить Украине боевые машины AMX-10 RC, которые иногда классифицируют как легкие, либо колесные танки.

Однако на этой неделе СМИ сообщили, что Франция начала изучать вопрос возможной поставки основных боевых танков Leclerc в Украину.

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