Минцифры готовит революционные изменения в сдаче теоретического экзамена на права

Минцифры анонсировало в следующем году запуск 20-30 новых онлайн-услуг в разных сферах.

Министерство цифровой трансформации намерено изменить принцип сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, и это может произойти уже в 2026 году.

Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время стрима в Tik-Tok, что экзамен может быть переведен в онлайн-формат.

"Я мечтаю, чтобы мы сделали экзамен на водительские права онлайн. На сегодня уже есть достаточно АI сервисов (построенных на искусственном интеллекте, - УНИАН). Там есть контроль глаз, экрана, чтобы вы не подглядывали", - отметил Федоров.

Видео дня

Он добавил, что сдача экзамена на права онлайн поможет бороться с коррупцией.

"Я надеюсь, что мы найдем поддержку у Министерства внутренних дел и запустим такую услугу", - отметил министр.

В то же время он указал, что пока не может анонсировать конкретной даты запуска сервиса.

"Пока не могу анонсировать ни дату ни точный факт, что мы вообще его запустим, но мы над этим работаем", - сказал глава цифрового ведомства.

По словам Федорова, Минцифры работает с МВД, чтобы перевести максимальное количество услуг в онлайн и анонсировал в следующем году запуск 20-30 услуг в различных сферах.

Новые услуги в "Дие" - последние новости

В первом квартале 2026 года водители смогут самостоятельно оформить ДТП в приложении "Дия". Речь идет о европротоколе. "Дия" автоматически будет подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховке.

Кроме того, предварительно в тот же период планируют запустить услугу онлайн-развода. Сроки запуска услуги могут корректироваться в зависимости от приоритетов, определенных правительством и президентом Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: