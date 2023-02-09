Как сказал Зеленский, чем быстрее Украине предоставят нужное вооружение, тем быстрее будет завершена война.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой о предоставлении Украине дальнобойного оружия и современных самолетов. Об этом глава государства сказал 8 февраля во время встречи с президентом Франции и немецким канцлером.

"У нас у всех очень мало времени. И это, кстати, не о сегодня я говорю, а это о неделях, месяцах, которые у нас впереди, а значит – это об оружии, которое нужно для мира. Потому что надо остановить войну, которую развязала Россия", – заявил Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что Макрон правильно вспомнил о том, что в декабре 2019 года в Париже состоялась "нормандская встреча".

Видео дня

"Все хотели, чтобы Путин остановил войну. Все, кроме него. И вот вам результат. И нам действительно сейчас нужно для укрепления наших общих позиций – позиции Украины и всех европейцев", – сказал Зеленский.

По убеждению президента Украины, Франция и Германия имеют потенциал game changer (возможности переломить ситуацию – УНИАН).

Зеленский рассказал, какими видит переговоры с Макроном и Шольцем. По его мнению, все очевидно. В частности, обращаясь к президенту Франции и канцлера Германии, Зеленский заявил, что чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, чем ранее украинские пилоты смогут получить современные самолеты, и чем крепче будет наша танковая коалиция – тем "скорее закончится эта агрессия России, и мы вернем уверен Европе мир".

"Действенное континентальное союзничество в Европе – это потребность всех европейцев", – подчеркнул Зеленский.

Предоставление вооружения Украине: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия. Также договорились начать подготовку украинских пилотов.

Кроме того, стало известно, что Португалия передаст Украине три собственных танка Leopard 2 в марте 2023 года.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстро потребность Украины в истребителях F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: