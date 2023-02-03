Россия до сих пор не заинтересована в переговорах, добавил директор ЦРУ.

Следующие шесть месяцев российско-украинской войны будут критическими, цитирует CBS News заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса.

По его словам, Путин сделал ставку на то, что ослабление интереса Запада и "политическая усталость" могут дать его военным новый шанс добиться успехов на поле боя.

"Путин, я думаю, прямо сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя. Нам кажется, что все решится на поле боя в ближайшие шесть месяцев", - сказал Бернс.

Бернс отметил, что "Запад должен дать Путину понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но с каждым месяцем все больше и больше рискует потерять территорию, которую он до сих пор незаконно отнял у Украины".

Россия до сих пор не заинтересована в переговорах, добавил директор ЦРУ. "Мы не считаем, что Путин серьезно относится к переговорам, несмотря на то, что вы иногда об этом слышите", - сказал Бернс.

Россия готовит наступление - что известно

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может приурочить новое масштабное наступление к годовщине вторжения в Украину - 24 февраля. Он добавил, что, по оценке министерства, в распоряжении России сейчас более 300 тысяч мобилизованных.

Одновременно враг ведет активную разведку с целью подготовки для наступления на востоке Украины.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть к началу поставок западной техники украинской армии.

И хотя польский премьер Матеуш Моравецкий не исключает попытки наступления российской армии на Киев, экспертная среда убеждена, что с остатками сил ВС РФ России не удастся такая масштабная операция, какой она была год назад.

Сейчас враг уже отказался от тактики применения целых батальонов и действует малыми группами.

Вместе с тем украинская разведка прогнозирует существенное обострение на фронте в феврале-марте. "Это означает, что та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, на востоке, это попытка реализации тех планов. Не считаясь с потерями в живой силе, в технике, враг пробует выполнить задачу российского диктатора", - отметил накануне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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