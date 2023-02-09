Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что для поставок самолетов необходимы месяцы, а ситуация на фронте требует принятия более оперативных решений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет немедленной поставки британских боевых истребителей в Украине. Об этом Уоллес сказал в комментарии BBC.

По словам Уоллеса, потенциально процесс поставок Украине самолетов может длиться месяцы.

Вместе с тем, по его словам, Соединенное Королевство сосредоточено на альтернативных вариантах прикрытия воздушного пространства Украины.

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Выступая на конференции в Риме, Уоллес сказал, что защитить небо и войска во время перемещений возможно с применением дальнобойных ракет и дронов.

Он отметил, что "более реалистично и продуктивно" запланировать обеспечение Украины самолетами в долгосрочной перспективе для гарантирования ее безопасности после прекращения войны с Россией.

"Это не простое дело - буксировка самолета к границе. Британия знает, в чем нуждается Украина, и очень рада помочь различными способами для достижения эффекта. Таких же результатов можно достичь, но потенциально другим путем, на реализацию которого не нужны месяцы, которые необходимы, чтобы передать боевые истребители", - сказал Уоллес.

Боевые самолеты для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, 8 февраля, выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

В свою очередь премьер-министр Британии Риши Сунак сегодня, 9 февраля, объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине.

Сунак отметил, что не исключает возможности поставки Украине боевых самолетов, а начало учений украинских военных - это лишь первый шаг.

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