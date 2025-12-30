Художник Кадан превратил обломок одной из обстрелянных ТЭС ДТЭК в арт-инсталляцию

Обломок одной из обстрелянных теплоэлектростанций компании ДТЭК стал арт-инсталляцией украинского художника Никиты Кадана.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Благодаря искусству известный в мире украинский художник Никита Кадан превратил обломок одной из обстрелянных ТЭС ДТЭК Энерго в инсталляцию в форме флага. Она рассказывает о беспрецедентных вражеских атаках на украинскую энергетику во время полномасштабной войны", - говорится в нем.

Видео дня

Отмечается, что работа объединяет в себе два элемента. Постамент, привезенный из Коростышева - "гранитной столицы" Украины и металлическое полотно для флага - из Днепропетровской области.

По словам автора, работа объединяет разные географии и показывает, как легко война преодолевает километры, пересекает границы и как она умеет оказаться близко.

Кроме того, инсталляция показывает, с какими вызовами сталкиваются сейчас энергетики и насколько важна их работа.

"Мы держимся на них. Мы на них стоим. Они - наши Атланты", - говорит Кадан об энергетиках.

Кадан входит в топ-100 самых влиятельных людей мирового искусства. В своих работах осмысливает российское вторжение сквозь призму квир- и анархистских подходов.

Вас также могут заинтересовать новости: