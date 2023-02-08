По словам Зеленского, победа Украины изменит мир и сдержит будущих агрессоров.

Во время речи в парламенте Британии перед большой толпой политиков украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за "храбрость".

"Лондон стоял на стороне Киева с первого дня, с первых секунд и минут войны... протягивал руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что стоит перед британцами "от имени храбрых – от имени наших героев войны, которые сейчас находятся в окопах под огнем вражеской артиллерии, от имени наших воздушных сил и каждого защитника неба, который защищает Украину против вражеской авиации и ракет, от имени наших танкистов, которые борются за восстановление наших украинских границ, от имени наших призывников, которые сейчас проходят подготовку, в том числе и здесь, в Британии. "Спасибо, Британия", - сказал Зеленский.

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Отдельно украинский глава также вспомнил Бориса Джонсона, добавив, что тот проявил "твердость и характер" в начале вторжения РФ и сделал "все возможное и невозможное"

По словам Зеленского, победа Украины изменит мир и сдержит будущих агрессоров.

В оптимистичном тоне он уточнил, что в прошлых войнах "зло проиграло" и что он знает, что "свобода победит". "Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой важной победе в нашей жизни, это будет победа над самой идеей войны", - сказал он.

Президент Украины также подарил Великобритании шлем украинского пилота, на котором были написаны слова "У нас есть свобода - дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Завершая свою речь под бурные аплодисменты, он сказал: "Боже, благослови Великобританию и да здравствует король. Слава Украина".

Зеленский прибыл в Лондон – что известно

Сегодня 8 февраля стало известно о неанонсированном визите украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Он уже успел встретиться с премьером страны Риши Сунаком.

В своих соцсетях Зеленский отметил, что хочет лично поблагодарить британцев за оказанную военную помощь Украине.

После речи в британском парламенте Зеленский сегодня днем посетит и короля Чарльза III в Букингемском дворце.

Также СМИ пишут, что после визита Великобритании Владимир Зеленский отправиться в Париж на встречу с французским коллегой Эммануелем Макроном.

Зарубежное турне Зеленского проходит на фоне продолжающихся дискуссий между странами Запада о перспективах передачи Украине современных истребителей.

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