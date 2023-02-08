Зеленский сегодня призвал Британию и мировое сообщество передать Украине современные истребители.

Президент Владимир Зеленский спонтанно обнял украинскую журналистку во время конференции с британским премьером Риши Сунаком.

Журналистка украинской службы ВВС поздравила Зеленского с приездом в Лондон и добавила, что очень хотела бы его обнять, однако не может этого сделать из соображений безопасности.

"Хотела бы вас обнять, но нельзя... Не застрелят?" - пошутила журналистка.

Украинский президент сразу развеял сомнения и сам подошел к представительнице BBC с объятиями.

"Охрана?"- ответил Зеленский, улыбаясь.

На что приглашенные на конференцию гости и сам Риши Сунак отреагировали аплодисментами.

Зеленский прибыл в Лондон - что известно

Сегодня 8 февраля стало известно о неанонсированном визите украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Он уже успел встретиться с премьером страны Риши Сунаком.

В своих соцсетях Зеленский отметил, что хочет лично поблагодарить британцев за оказанную военную помощь Украине. В британском парламенте Зеленский вспомнил об активном участии Джонсона в поддержке украинского народа и призвал передать ВСУ боевые самолеты.

После речи в британском парламенте Зеленский посетил и короля Чарльза в Букингемском дворце.

Во время пресс-конфренции с Зеленским Сунак сделал несколько важных заявлений по танкам и истребителям для ВСУ.

Также СМИ писали, что после визита Великобритании Владимир Зеленский отправится в Париж на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Зарубежное турне Зеленского проходит на фоне дискуссий между странами Запада относительно перспектив передачи Украине современных истребителей.

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