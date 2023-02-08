Президент Владимир Зеленский спонтанно обнял украинскую журналистку во время конференции с британским премьером Риши Сунаком.
Журналистка украинской службы ВВС поздравила Зеленского с приездом в Лондон и добавила, что очень хотела бы его обнять, однако не может этого сделать из соображений безопасности.
"Хотела бы вас обнять, но нельзя... Не застрелят?" - пошутила журналистка.
Украинский президент сразу развеял сомнения и сам подошел к представительнице BBC с объятиями.
"Охрана?"- ответил Зеленский, улыбаясь.
На что приглашенные на конференцию гости и сам Риши Сунак отреагировали аплодисментами.
Зеленский прибыл в Лондон - что известно
Сегодня 8 февраля стало известно о неанонсированном визите украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Он уже успел встретиться с премьером страны Риши Сунаком.
В своих соцсетях Зеленский отметил, что хочет лично поблагодарить британцев за оказанную военную помощь Украине. В британском парламенте Зеленский вспомнил об активном участии Джонсона в поддержке украинского народа и призвал передать ВСУ боевые самолеты.
После речи в британском парламенте Зеленский посетил и короля Чарльза в Букингемском дворце.
Во время пресс-конфренции с Зеленским Сунак сделал несколько важных заявлений по танкам и истребителям для ВСУ.
Также СМИ писали, что после визита Великобритании Владимир Зеленский отправится в Париж на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Зарубежное турне Зеленского проходит на фоне дискуссий между странами Запада относительно перспектив передачи Украине современных истребителей.