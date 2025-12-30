Невышедшая игра собрала почти 1 млрд долларов – у нее все еще нет даты выхода

Разработка Star Citizen идет с 2011 года, а сбор денег с 2012-го.

Многопользовательский космический симулятор Star Citizen, сбор денег на который стартовал еще в 2012 году на платформе Kickstarter, близок к тому, чтобы стать игрой с бюджетом в миллиард долларов. Прямо сейчас фанаты надонатили разработчикам $928 млн.

Основной доход студии Cloud Imperium Games приносят продажи виртуальных звездолетов. Пользователи могут приобрести как стартовые наборы за $45 до $1000, так и премиальные суда за 1000 долларов и дороже. Примечательно, что часть этих судов пока существует лишь на уровне концептов, но фанаты все равно активно их покупают.

Прошедший 2025 год стал для разработчиков самым успешным: им удалось привлечь более $152 млн. Аналитики прогнозируют, что отметка в 1 миллиард долларов будет достигнута уже к середине 2026 года. Для сравнения, $1 млрд – это в три раза больше, чем бюджет Cyberpunk 2077.

При этом Star Citizen все еще находится в стадии альфа-тестирования. У игры нет даты полноценного релиза, но в ближайшие пару лет она точно не выйдет. Ориентировочно Star Citizen выйдет из альфы в 2028-м, до этого планируется релиз сюжетной кампании Squadron 42 с голливудскими актерами.

СМИ называют Star Citizen одним из самых противоречивых тайтлов в истории игровой индустрии. За 12 лет, прошедших с момента начала краудфандинговой кампании, игру и ее самостоятельную сюжетную кампанию Squadron 42 успели неоднократно отложить, а на вопрос о сроках выхода сами авторы отвечают уклончиво, заявляя "как будет готова".

Ранее журналистам удалось узнать, как продвигается разработка Star Citizen. Оказалось, у них все не совсем хорошо: огромный бюджет в сотни миллионов долларов почти закончился, а потрачен он был на временами странные вещи, вроде нового офиса в интерьерах космических кораблей из игры.

