США готовы развернуть свои войска в Украине после завершения войны, - Туск

Туск уверен, что мир в Украине уже "появился на горизонте".

Мир в Украине становится все ближе. Более того, ключевым результатом переговоров в последние дни стала декларация США о гарантиях безопасности, включая размещение американских войск в Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров, пишет "Укринформ".

"Мы оценили результат первого этапа серьезных переговоров, в которых участвуют лидеры Украины, США, ЕС и Канады. Мир появился на горизонте. Нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может быстро закончиться. Но это все еще надежда, все еще далеко до 100-процентной уверенности", - сказал он журналистам.

По словам Туска, США задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после подписания мирного соглашения. Он отметил, что в гарантии безопасности включено присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией.

Видео дня

"Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих переговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Какие страны готовы отправить войска в Украину

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые страны готовы отправить свой миротворческий контингент в Украину после окончания войны. По его словам, речь идет о Франции, Германии, Турции и Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: