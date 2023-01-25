Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2, тем самым обеспечив ВСУ значительной модернизацией огневой мощи.
Танки немецкого производства поступят из запасов вооруженных сил Бундесвера, говорится в обнародованном заявлении канцлера Олафа Шольца. Согласно его заявлению, Германия также предоставляет разрешение союзникам на поставку своих Leopard 2 в Украину.
"Это решение соответствует нашей линии поддержки Украины в меру наших возможностей", - говорится в заявлении Шольца. "Мы действуем таким образом, который тесно согласован и скоординирован на международном уровне".
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