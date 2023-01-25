Также немецкие власти предоставили разрешение своим партнерам передать эти танки Киеву.

Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2, тем самым обеспечив ВСУ значительной модернизацией огневой мощи.

Танки немецкого производства поступят из запасов вооруженных сил Бундесвера, говорится в обнародованном заявлении канцлера Олафа Шольца. Согласно его заявлению, Германия также предоставляет разрешение союзникам на поставку своих Leopard 2 в Украину.

"Это решение соответствует нашей линии поддержки Украины в меру наших возможностей", - говорится в заявлении Шольца. "Мы действуем таким образом, который тесно согласован и скоординирован на международном уровне".