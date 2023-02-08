Сунак официально подтвердил о расширении тренировок украинских военных – теперь в Британии будут обучать еще и пилотов.

Первые танки Challenger появятся в Украине уже в марте, заявил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским британский премьер Риши Сунак.

Отвечая на вопрос о поставке Украине истребителей, Сунак сказал, что они "были частью разговора" с Зеленским. Также он добавил, что "все возможно", когда речь идет о военной помощи ВСУ. "Мы подкрепили эту риторику действиями", - отметил британский премьер.

Сунак официально подтвердил о расширении тренировок украинских военных – теперь в Британии будут обучать пилотов и моряков. Он считает, что обучение украинских пилотов - это первый шаг к поставке британских боевых самолетов, чтобы помочь выгнать Путина из Украины.

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По словам премьера Британии, есть также "потребности цепочки поставок", которые сопровождают этот тип самолетов. "Мы ведем переговоры с нашими союзниками", - ответил Сунак на уточняющий вопрос, отмечая, что "есть и другие союзники, участвующие в этих закупках".

Истребители для Украины – позиция Британии

Накануне приезда Владимира Зеленского в Лондон офис Риши Сунака опубликовал заявление, в котором, в частности, говорилось о намерениях расширить обучение украинских военных в стране подготовкой летчиков-истребителей ВСУ.

Уже в своей речи в британском парламенте Зеленский обратился к мировому сообществу передать Украине современные истребители, в качестве благодарности президент подарил депутатам шлем украинского пилота с подписью: "У нас есть свобода - дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

До этого времени Лондон делал двузначные комментарии по передаче Украине самолетов. В одном из последних заявлений Британия прямо заявила, что пока отправлять Киеву имеющиеся у королевских ВПС "нецелесообразно".

The Telegraph уточнил, что Британия сможет передать Украине боевые самолеты только после выхода российских войск с оккупированных территорий.

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