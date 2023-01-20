Однако официальный Амстердам ничего не сказал о том, будут ли одобрены поставки.

Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Однако для этого Киев должен направить запрос на передачу упомянутой техники.

Как передает портал NL Times, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Он сказал об этом во время парламентских дебатов.

"Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство", — сообщил глава МИД. Хукстра добавил, что такой запрос будет "открыто" обсуждаться в Кабмине страны.

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Истребители F-16 для Украины: что известно

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в западных странах "все меняется" в вопросе поставок вооружения ВСУ. В будущем Украина получит истребители F-15 или F-16.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на форуме в Давосе упомянул два вида вооружения, поставки которых западные страны блокируют. Это дальнобойные ракеты и истребители. Об отправке остальной технике Украине удалось договориться.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, почему Запад не поставляет истребители. Под них нужно обустраивать ремонтно-промышленную базу и учить не только пилотов, но и технический персонал.

А эксперт Петр Черник считает, что по-настоящему переломить ход и логику этой войны позволит именно авиация.

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