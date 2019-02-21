В Госдуме РФ предлагают вместо Лазарева отправить на Евровидение рязанских десантников (видео)

Депутат от ЛДПР подчеркнул, что коллектив широко известен своим патриотическим творчеством.

Депутат российской Госдумы от ЛПДР Александр Шерин предложил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву вместо Сергея Лазарева отправить от России на "Евровидение" группу "Крылатая пехота".

Как сообщают «РИА Новости», предложение связано с позицией Лазарева по оккупации Крыма. Певец публично заявил о том, что "он лично не видит Крым в составе России".

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"Таким образом, направление российской государственной информационно-идеологической организацией на международный конкурс кандидата с публично высказанной антироссийской позицией бьет по самим принципам государственного устройства Российской Федерации, его престижу, это абсолютно недопустимо", - говорится в обращении Шерина на имя Мединского.

Депутат предлагает ВГРТК выдвинуть для участия в «Евровидении» группу "Крылатая пехота", действующую в составе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова.

"Этот коллектив широко известен своим творчеством, основным мотивами которого являются патриотизм, воинская доблесть, история Отечества... Считаю, что искренность, талант и внутренние творческие мотивы будут залогом выступления "Крылатой пехоты" на конкурсе "Евровидение" на самом высоком исполнительском уровне и будут способствовать поддержке наших участников конкурса среди самых широких масс населения России", - говорится в обращении парламентария.

Ранее одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против того, чтоб на Евровидении-2019 в Израиле Россию представлял Сергей Лазарев. Причиной этого стало то, что Лазарев говорил, что Крым - это Украина.

Конкурс «Евровидение-2019» в этом году состоится в Израиле. Украина еще не определилась со своим конкурсантом. В финал нацотбора на конкурс прошли исполнители MARUV, Brunettes Shoot Blonde, YUKO, а также Freedom jazz, ANNA MARIA, и KAZKA.