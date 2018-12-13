Совфед РФ занялся туалетной проблемой: дети из тысячи российских школ ходят на улицу в выгребные ямы и кусты

На ремонт обветшалых учебных заведений и установку уборных требовалось около 10 млрд рублей, говорила министр просвещения на "правительственном часе" в октябре 2017 года.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила сенаторам поскорее решить проблему уличных туалетов в школах. В ряде российских регионов "туалетный" вопрос пообещали закрыть к концу 2019 года.

Об этом сообщает Газета.ru.

Более чем в двух тысячах российских школах нет теплых туалетов - эти данные привела глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое положение дел вице-спикер назвала "катастрофой", которая приводит в будущем к бесплодию. В начале декабря Матвиенко поручила сенаторам до января следующего года узнать, сколько денег необходимо на утепление уборных в школах Дагестана, Бурятии и Забайкальского края. По данным Совфеда, в Дагестане без ремонта остаются туалеты в 254 школах, в Бурятии - в 60 учреждениях, а в Забайкальском крае - в 279 школах.

Читайте такжеВ российскую школу ученик принес топор, ножи, бензин и принял яд в кабинете директора

"Давайте закроем эту тему, коллеги, это здоровье детей. Стыдно, стыдно нам, нашей стране в который раз обсуждать этот вопрос... Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению туалета школьного разная, но тем не менее это не космодром построить", - заявила Матвиенко.

Об одном из последних вопиющих примеров стало известно 12 декабря. В одной из школ села Вознесенка, расположенного в Абанском районе, установили неработающие биотуалеты.

"Но что сделало управление образования Абанского района, чтобы отчитаться о собственной эффективности? Они притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчета, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться", - сообщил российский депутат Зайцев.

В сельской школе местному изданию сообщили, что учащимся до сих пор приходится справлять нужду на улице.

"В администрации сказали, что дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу. Сейчас у нас минус 12 градусов, а до этого было минус 45", - отметила завуч учебного заведения.

Риск отморозить некоторые части тела - далеко не единственная опасность, подстерегающая детей, которые вынуждены пользоваться уличными туалетами. Так, в ноябре в Волгоградской области четырехлетний глухонемой мальчик утонул в выгребной яме во дворе собственного же дома. В начале сентября в том же регионе произошел аналогичный несчастный случай, в результате которого утонул шестилетний мальчик. Он провалился в выгребную яму туалета у кафе.

Всего в России у 3,4 тыс. школ туалеты расположены на улице. На ремонт обветшалых учебных заведений и установку уборных требовалось около 10 млрд рублей, говорила министр просвещения на "правительственном часе" в октябре 2017 года.