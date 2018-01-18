Пшонка уже выехал: в уральском университете появился роскошный VIP-туалет в позолоте и мраморе (фото)

В Уральском Государственном Экономическом университете в России появился VIP-туалет, отделанный в лучших традициях Пшонки и Януковича. Для студентов он закрыт, им могут пользоваться только преподаватели и ректор.

Соответствующие фото разместил у себя в Facebook пользователь с ником Lex Looter.

Стены в уборных отделаны позолотой, повсюду мрамор и лепнина. В комнатах установлены мягкие пуфики, изящные светильники и картины.

В женском туалете на зеркале красуется афоризм итальянской актрисы Софи Лорен: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных».

Отмечается, что туалеты расположены на третьем этаже вуза, где сидят проректоры. Остальные туалеты, предназначенные для студентов, а также большая часть аудиторий университета находятся в плачевном состоянии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, все это великолепие подарили преподавателям двое местных бизнесменов. Они выпускники этого университета и таким образом решили поблагодарить своих преподавателей.

Как сообщал УНИАН, уровень бедности в России подскочил до максимума за 6 лет. Более 20 млн человек в России живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума.