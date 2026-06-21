Холодник на бульоне получается более сытным, чем вариант на кефире, но при этом не теряет своей освежающей легкости.

В теплое время года особенно популярны блюда, которые одновременно освежают, насыщают и при этом не требуют долгого приготовления. Поэтому холодные супы уже много лет остаются любимой частью летнего меню во многих странах Восточной Европы. Один из самых известных – холодник из свеклы: легкое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет как для семейного обеда, так и для повседневного рациона.

Украинский холодник - рецепт на мясном бульоне

Итак, холодник с мясом представляет собой холодный суп на основе свеклы, свежих овощей и заранее приготовленного бульона. В отличие от классического рецепта на кефире, такой вариант получается более сытным, при этом сохраняя освежающую легкость, не хуже окрошки.

К тому же это блюдо обладает довольно насыщенным вкусом, приятной кислинкой и необычным розовым цветом.

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Вам понадобятся:

свекла – 3 средних штуки;

куриный или говяжий бульон – 1,5 л;

свежие огурцы – 3 штуки;

куриные яйца – 4 штуки;

картофель – 3 штуки;

зеленый лук – 1 пучок;

укроп – 1 пучок;

лимонный сок – 2 столовые ложки;

сметана – 150 г;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу.

При необходимости часть ингредиентов можно заменить. Например, если холодник с курицей не в вашем вкусе, бульон можно приготовить на овощах или говядине. Лимонный сок часто заменяют небольшим количеством яблочного уксуса, а сметану – греческим йогуртом.

Если же вы хотите сделать блюдо менее калорийным, из рецепта можно убрать картофель.

Как готовится холодник - рецепт классический

Перед тем, как приготовить холодник, тщательно вымойте свеклу, отварите ее до мягкости в течение 40–60 минут (в зависимости от размера) и полностью остудите. Затем очистите корнеплоды и натрите на крупной терке.

Далее, раз наш холодник на бульоне, его нужно будет заранее сварить, процедить через сито и хорошо охладить. После этого добавьте в него натертую свеклу и лимонный сок, тщательно перемешайте.

Отдельно отварите картофель в мундире до готовности, а яйца сварите вкрутую. После полного остывания очистите их и нарежьте небольшими кубиками.

Свежие огурцы вымойте, при желании очистите от кожуры и нарежьте тонкой соломкой или мелкими кубиками. Зеленый лук и укроп промойте, обсушите и мелко порубите.

Соедините в кастрюле охлажденный свекольный бульон, картофель, яйца, огурцы и зелень. Посолите, приправьте перцем и снова перемешайте.

Вот и получился холодник - рецепт, как видите, весьма простой, но для полной готовности оставьте кастрюлю в холодильнике минимум один час – за это время все ингредиенты хорошо пропитаются и вкус блюда станет еще более насыщенным и гармоничным.

При подаче в каждую тарелку можно дополнительно добавить ложку сметаны и немного свежей зелени. Это блюдо прекрасно утоляет голод, освежает в жаркую погоду и разнообразит привычное домашнее меню.

Зная, как приготовить холодник на воде, вы сможете без труда порадовать близких вкусным, сытным и освежающим блюдом в жаркие летние дни.

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