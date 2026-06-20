Дополните классический итальянский десерт яркой ягодной ноткой.

С наступлением сезона клубники предлагаем вам приготовить необычный вариант тирамису. Этот известный итальянский десерт славится своей простотой, поскольку не требует ни духовки, ни плиты. Он представляет собой слои мягкого бисквитного печенья, смазанные воздушным сырным кремом. В клубничный тирамису добавляется освежающая ягодная нотка. Она прекрасно сочетается с десертом, создавая неповторимый вкус.

Нежный клубничный тирамису - рецепт и ингредиенты

У знаменитого лакомства есть много вариаций, но в состав всегда входят печенье савоярди и мягкий сыр маскарпоне. Заменять эти ингредиенты не рекомендуется, поскольку теряется классический вкус. Далее есть два основных способа приготовления тирамису - рецепт на яичных белках и на сливках. Первый вариант более легкий, а второй - плотный и калорийный. Сливочный крем подойдет для тех, кто опасается использования сырых яиц.

Для "летнего" тирамису вам понадобятся такие ингредиенты:

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сто пятьдесят граммов печенья савоярди;

двести пятьдесят граммов маскарпоне;

триста граммов клубники в десерт + сто граммов для украшения;

четыре столовые ложки сахарной пудры;

двести пятьдесят миллилитров сливок 33% ИЛИ два крупных яйца.

Ягоды перебейте с одной ложкой пудры в однородное пюре. Если у вас клубничный тирамису с замороженной клубникой, то сначала разморозьте ее. В отдельной емкости смешайте сыр маскарпоне с остальной пудрой. Подготовьте посуду, в которой будете укладывать десерт - это может быть лоток, стаканчики или любые другие формы.

Если готовите клубничный тирамису без яиц, то достаньте очень холодные сливки с холодильника и взбивайте миксером 5-7 минут до устойчивой пены. При переворачивании масса не должна стекать по стенкам.

Клубничный тирамису без сливок готовится так: разбейте яйца и отделите белок. Желтки нам не понадобятся. Холодные белки после холодильника взбивайте миксером сначала 5 минут на средней скорости, потом еще 3-5 минут на высокой, пока не получится устойчивая пенистая масса.

Сливочную или яичную пену аккуратно смешайте с маскарпоне, чтобы получился крем однородной консистенции. В клубничное пюре окуните саворяди. В формы выложите половину печенья одним слоем. На него распределите половину крема. Затем повторите слои ещё раз.

По желанию ягоды также можно класть между печеньем и кремом - это даст десерту более выраженный ягодный вкус. Но если готовите тирамису с замороженной клубникой, так делать не стоит, иначе после таяния ягоды выделят воду и испортят блюдо.

Готовое тирамису с клубникой поставьте в холодильник на ночь или по крайней мере на 4 часа. За это время печенье пропитается клубничным пюре и станет мягким. Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами и мятой.

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