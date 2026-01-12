Рецепт Тирамису на самом деле не требует выпечки или профессиональных кулинарных навыков: всё, что нужно, – подходящие ингредиенты и холодильник.
В этой статье мы представим вам два самых распространённых варианта приготовления: рецепт Тирамису с маскарпоне (сливочный сыр), савоярди (бисквитное печенье), бренди и дорогим кофе, а также более дешёвый альтернативный рецепт на случай, если вышеперечисленные ингредиенты отсутствуют, или если просто лень.
Ресторанный вариант Тирамису – рецепт классический
Цель первого рецепта – максимальная приближённость к аутентичному итальянскому оригиналу, с правильной структурой крема и пропорциями прослоек.
Ингредиенты (на форму 20×30 см, или 8-10 порций):
Кофейная смесь:
• Крепкий эспрессо – 300 мл.
• Сахар – 2 ст. л. (по желанию)
• Ликёр (на выбор) – 2-3 ст. л.
Крем для Тирамису:
• Маскарпоне – 450-500 г.
• Яичные желтки – 4 шт.
• Белки – 4 шт. (можно заменить взбитыми сливками)
• Сахар – 100 г.
• Ванильный экстракт – 1 ч. л. (не обязательно)
Слои:
• Савоярди – ок. 30 шт. (300-320 г)
• Несладкий какао-порошок – для посыпки и сервировки
Рецепт Тирамису – технология приготовления
Заварите крепкий эспрессо и остудите до комнатной температуры. Желательно использовать именно эспрессо или, в крайнем случае, растворимый эспрессо-порошок, а не обычный мягкий кофе, поскольку от него вкус получится слишком слабым.
При желании добавьте ликёр (бренди, самбука или бейлис) в кофе – он усиливает аромат и делает крем менее приторным. Вылейте кофейную смесь в широкую миску – для удобного макания савоярди.
Чтобы приготовить крем для Тирамису, отделите яичные желтки от белков и взбейте желтки с сахаром до светлой, густой массы (ок. 5 минут). Лучше вмешивайте сыр аккуратно, венчиком или лопаткой, без миксера.
Аккуратно вмешайте маскарпоне комнатной температуры до полной однородности.
В отдельной чистой миске взбейте белки с щепоткой соли до мягких пиков. Осторожно введите белки в крем из желтков и маскарпоне, складывая массу спиралью от края к центру. Вместо белков можно использовать жирные сливки (30%), взбитые до устойчивых пиков.
Быстро обмакните каждый савоярди в кофейную смесь (примерно по одной секунде с каждой стороны). Если замачивать слишком долго, это сделает печенье мягким и может его развалить.
Выложите первый слой савоярди плотно в форму – это будет основание десерта. Покройте его половиной крема ровным слоем и повторите: слой савоярди, затем оставшийся крем.
Разровняйте верх и плотно накройте форму плёнкой. Уберите Тирамису в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь (8-12 часов), чтобы десерт полностью охладился и пропитался.
Перед подачей посыпьте поверхность какао-порошком. Но делать это заранее не стоит, т.к. какао может впитать влагу из крема и потерять текстуру.
Домашний Тирамису – рецепт простой, но не менее вкусный
Цель этого рецепта – повседневное приготовление с минимальными затратами и максимально доступными ингредиентами, при этом без потери узнаваемого вкуса.
Ингредиенты (примерно на 8 порций):
Кофейная смесь:
• Крепкий растворимый кофе или эспрессо – 200-250 мл.
• Сахар – 1-2 ч. л. по вкусу
Крем (вместо маскарпоне):
• Крем-сыр (без вкусовых добавок) – 200-300 г.
• Жирные сливки 30-35% – 200-250 мл.
• Сахар – 70-100 г. (по вкусу)
Слои (если нет савоярди):
• Любое мягкое бисквитное печенье – 24-28 шт. (в зависимости от величины)
• Какао-порошок – для посыпки
Последовательность приготовления "ленивого" Тирамису – рецепт в 4 шага
Приготовьте крепкий кофе и полностью остудите. Алкоголь в этом варианте не обязателен, но можно добавить чайную ложку какой-нибудь настойки, если есть под рукой.
В холодные сливки добавьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Яйца в данном варианте тоже не используются (крем-сыр и так достаточно густой).
Аккуратно вмешайте крем-сыр до получения однородной, гладкой массы без комков.
Быстро обмакивайте печенье в кофе и выложите первый слой. Сверху распределите треть крема. Повторите ещё один или два слоя, в зависимости от формы.
Разровняйте верхний слой крема и плотно накройте форму плёнкой. Оставьте десерт в холодильнике минимум на 2-4 часа, хотя чем дольше он настаивается, тем лучше раскрывается вкус. Перед подачей посыпьте какао-порошком.