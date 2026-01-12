Тирамису – это традиционный итальянский многослойный десерт с нежнейшим сыром и кофейной присыпкой.

Рецепт Тирамису на самом деле не требует выпечки или профессиональных кулинарных навыков: всё, что нужно, – подходящие ингредиенты и холодильник.

В этой статье мы представим вам два самых распространённых варианта приготовления: рецепт Тирамису с маскарпоне (сливочный сыр), савоярди (бисквитное печенье), бренди и дорогим кофе, а также более дешёвый альтернативный рецепт на случай, если вышеперечисленные ингредиенты отсутствуют, или если просто лень.

Ресторанный вариант Тирамису – рецепт классический

Цель первого рецепта – максимальная приближённость к аутентичному итальянскому оригиналу, с правильной структурой крема и пропорциями прослоек.

Видео дня

Ингредиенты (на форму 20×30 см, или 8-10 порций):

Кофейная смесь:

• Крепкий эспрессо – 300 мл.

• Сахар – 2 ст. л. (по желанию)

• Ликёр (на выбор) – 2-3 ст. л.

Крем для Тирамису:

• Маскарпоне – 450-500 г.

• Яичные желтки – 4 шт.

• Белки – 4 шт. (можно заменить взбитыми сливками)

• Сахар – 100 г.

• Ванильный экстракт – 1 ч. л. (не обязательно)

Слои:

• Савоярди – ок. 30 шт. (300-320 г)

• Несладкий какао-порошок – для посыпки и сервировки

Рецепт Тирамису – технология приготовления

Заварите крепкий эспрессо и остудите до комнатной температуры. Желательно использовать именно эспрессо или, в крайнем случае, растворимый эспрессо-порошок, а не обычный мягкий кофе, поскольку от него вкус получится слишком слабым.

При желании добавьте ликёр (бренди, самбука или бейлис) в кофе – он усиливает аромат и делает крем менее приторным. Вылейте кофейную смесь в широкую миску – для удобного макания савоярди.

Чтобы приготовить крем для Тирамису, отделите яичные желтки от белков и взбейте желтки с сахаром до светлой, густой массы (ок. 5 минут). Лучше вмешивайте сыр аккуратно, венчиком или лопаткой, без миксера.

Аккуратно вмешайте маскарпоне комнатной температуры до полной однородности.

В отдельной чистой миске взбейте белки с щепоткой соли до мягких пиков. Осторожно введите белки в крем из желтков и маскарпоне, складывая массу спиралью от края к центру. Вместо белков можно использовать жирные сливки (30%), взбитые до устойчивых пиков.

Быстро обмакните каждый савоярди в кофейную смесь (примерно по одной секунде с каждой стороны). Если замачивать слишком долго, это сделает печенье мягким и может его развалить.

Выложите первый слой савоярди плотно в форму – это будет основание десерта. Покройте его половиной крема ровным слоем и повторите: слой савоярди, затем оставшийся крем.

Разровняйте верх и плотно накройте форму плёнкой. Уберите Тирамису в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь (8-12 часов), чтобы десерт полностью охладился и пропитался.

Перед подачей посыпьте поверхность какао-порошком. Но делать это заранее не стоит, т.к. какао может впитать влагу из крема и потерять текстуру.

Домашний Тирамису – рецепт простой, но не менее вкусный

Цель этого рецепта – повседневное приготовление с минимальными затратами и максимально доступными ингредиентами, при этом без потери узнаваемого вкуса.

Ингредиенты (примерно на 8 порций):

Кофейная смесь:

• Крепкий растворимый кофе или эспрессо – 200-250 мл.

• Сахар – 1-2 ч. л. по вкусу

Крем (вместо маскарпоне):

• Крем-сыр (без вкусовых добавок) – 200-300 г.

• Жирные сливки 30-35% – 200-250 мл.

• Сахар – 70-100 г. (по вкусу)

Слои (если нет савоярди):

• Любое мягкое бисквитное печенье – 24-28 шт. (в зависимости от величины)

• Какао-порошок – для посыпки

Последовательность приготовления "ленивого" Тирамису – рецепт в 4 шага

Приготовьте крепкий кофе и полностью остудите. Алкоголь в этом варианте не обязателен, но можно добавить чайную ложку какой-нибудь настойки, если есть под рукой.

В холодные сливки добавьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Яйца в данном варианте тоже не используются (крем-сыр и так достаточно густой).

Аккуратно вмешайте крем-сыр до получения однородной, гладкой массы без комков.

Быстро обмакивайте печенье в кофе и выложите первый слой. Сверху распределите треть крема. Повторите ещё один или два слоя, в зависимости от формы.

Разровняйте верхний слой крема и плотно накройте форму плёнкой. Оставьте десерт в холодильнике минимум на 2-4 часа, хотя чем дольше он настаивается, тем лучше раскрывается вкус. Перед подачей посыпьте какао-порошком.

Вас также могут заинтересовать новости: