Божественный Цветаевский пирог – это простой рецепт, небольшие затраты (как по деньгам, так и по времени), но при этом просто ошеломительный вкус: нежная сладость яблок со сметанной заливкой на ложе песочного теста.
История Цветаевского яблочного пирога насчитывает не один десяток лет. Первое литературное упоминание о нем находится в дневниках Анастасии Цветаевой, сестры именитой поэтессы Марины Цветаевой.
Настя, описывая, как их семейство чаевничало у родственников под самовар, называла этот пирог "выпечкой со сметаной". Со временем эта сладкая вариация яблочного пирога стала коронным блюдом в доме Цветаевых.
Предлагаем вам рецепт Цветаевского пирога, начинку для которого можно делать любую: хоть с ягодами (с клубникой, с вишней, с малиной, с физалисом, с голубикой, со сливами), хоть с фруктами (классическими яблоками или более сладкой грушей или айвой).
Важное уточнение: если в начинке использовать вишню или клубнику (то есть ягоды, которые пускают больше сока во время готовки, чем те же яблоки) – то придется добавить в заливку дополнительно еще ложку муки.
К слову, мы также выяснили, что делать, если не получился пирог: как исправить обидные ошибки.
Цветаевский пирог с яблоками и заливкой из сметаны – классический рецепт
Вам понадобится:
На тесто:
- мука – 160 грамм;
- 100 грамм сливочного масла;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- сметана – 2 ст. л.
На начинку:
- одно яйцо куриное;
- сахар – в зависимости от кислоты яблок и личной любви к сладкому понадобится от 80 грамм до 200 грамм;
- сметана – 200 грамм;
- мука или кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
- корица – исключительно по желанию и не больше 1 чайной ложки;
- яблоки – 3 среднего размера яблока (в классическом рецепте – кислых сортов).
Как готовить:
Растопить на маленьком огне масло и смешать все ингредиенты для теста.
Когда добавлять разрыхлитель в тесто? В жидкое тесто (например, в блинное) разрыхлитель добавляют в самом конце. Но в твердом тесте (как в случае с Цветаевским пирогом) стоит муку и разрыхлитель соединить заранее, а потом вмешать в растопленное масло и добавить сметану – чтобы разрыхлитель распределился равномерно.
На пергаментной бумаге раскатать тесто – и прямо на бумаге переложить в выбранную форму: так и бумага не будет топорщиться и вылезать из формы, и не придется разминать тесто по форме руками.
Очистить яблоки (в том числе от кожуры) и нарезать по вкусу: можно произвольными кусочками, можно строгими дольками. Выложить яблоки на тесто.
Смешать заливку (взбить миксером яйцо с сахаром, потом с мукой и сметаной) – и залить ею яблоки. Аккуратно потрясти форму – чтобы сметанный крем прошел во все пустоты между яблоками.
Выпекать при стандартных 180 градусах не менее 45-50 минут.
Не разрезать, пока пирог не остынет – иначе велик риск, что начинка потечет.
ПП рецепт: Цветаевский яблочный пирог с йогуртом или на кефире
В этой вариации Цветаевского пирога – всего 160 килокалорий на стограммовую порцию. Какой еще сладкий пирог может похвастаться такой "тонкой" калорийностью?
Вам понадобится:
На основу:
- рисовая мука– 150 грамм;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- сливочное масло – 50 грамм;
- 170 грамм йогурта натурального или 200 грамм кефира;
- подсластитель – 8 грамм.
На начинку:
- яблоки или ягоды (в идеале клубника, физалис или голубика) – 350 грамм.
На заливку:
- йогурт натуральный или кефир нежирный – 280 грамм;
- кукурузный крахмал – 30 грамм;
- 2 яйца;
- подсластитель – 10 грамм.
Как готовить:
Готовим по аналогии с классическим рецептом: сначала смешать все ингредиенты для теста и выложить его в форму. Сверху высыпать ягоды или нарезанные яблоки.
Смешать заливку – и залить ею начинку.
Выпекать полагается при 180 градусах. У всех духовки разные, но ориентировочное время – около 45-60 минут.
Пробовать после того, как полностью остыл. Желательно вообще убрать пирог в холодильник минимум на час – прежде чем нарезать.
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