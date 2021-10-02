Рецепт прост, а блюдо получается – просто бомбезное!

Божественный Цветаевский пирог – это простой рецепт, небольшие затраты (как по деньгам, так и по времени), но при этом просто ошеломительный вкус: нежная сладость яблок со сметанной заливкой на ложе песочного теста.

История Цветаевского яблочного пирога насчитывает не один десяток лет. Первое литературное упоминание о нем находится в дневниках Анастасии Цветаевой, сестры именитой поэтессы Марины Цветаевой.

Настя, описывая, как их семейство чаевничало у родственников под самовар, называла этот пирог "выпечкой со сметаной". Со временем эта сладкая вариация яблочного пирога стала коронным блюдом в доме Цветаевых.

Предлагаем вам рецепт Цветаевского пирога, начинку для которого можно делать любую: хоть с ягодами (с клубникой, с вишней, с малиной, с физалисом, с голубикой, со сливами), хоть с фруктами (классическими яблоками или более сладкой грушей или айвой).

Важное уточнение: если в начинке использовать вишню или клубнику (то есть ягоды, которые пускают больше сока во время готовки, чем те же яблоки) – то придется добавить в заливку дополнительно еще ложку муки.

К слову, мы также выяснили, что делать, если не получился пирог: как исправить обидные ошибки.

Цветаевский пирог с яблоками и заливкой из сметаны – классический рецепт

Вам понадобится:

На тесто :

мука – 160 грамм;

100 грамм сливочного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

сметана – 2 ст. л.

На начинку :

одно яйцо куриное;

сахар – в зависимости от кислоты яблок и личной любви к сладкому понадобится от 80 грамм до 200 грамм;

сметана – 200 грамм;

мука или кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

корица – исключительно по желанию и не больше 1 чайной ложки;

яблоки – 3 среднего размера яблока (в классическом рецепте – кислых сортов).

Как готовить:

Растопить на маленьком огне масло и смешать все ингредиенты для теста.

Когда добавлять разрыхлитель в тесто? В жидкое тесто (например, в блинное) разрыхлитель добавляют в самом конце. Но в твердом тесте (как в случае с Цветаевским пирогом) стоит муку и разрыхлитель соединить заранее, а потом вмешать в растопленное масло и добавить сметану – чтобы разрыхлитель распределился равномерно.

На пергаментной бумаге раскатать тесто – и прямо на бумаге переложить в выбранную форму: так и бумага не будет топорщиться и вылезать из формы, и не придется разминать тесто по форме руками.

Очистить яблоки (в том числе от кожуры) и нарезать по вкусу: можно произвольными кусочками, можно строгими дольками. Выложить яблоки на тесто.

Смешать заливку (взбить миксером яйцо с сахаром, потом с мукой и сметаной) – и залить ею яблоки. Аккуратно потрясти форму – чтобы сметанный крем прошел во все пустоты между яблоками.

Выпекать при стандартных 180 градусах не менее 45-50 минут.

Не разрезать, пока пирог не остынет – иначе велик риск, что начинка потечет.

ПП рецепт: Цветаевский яблочный пирог с йогуртом или на кефире

В этой вариации Цветаевского пирога – всего 160 килокалорий на стограммовую порцию. Какой еще сладкий пирог может похвастаться такой "тонкой" калорийностью?

Вам понадобится:

На основу :

рисовая мука– 150 грамм;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

сливочное масло – 50 грамм;

170 грамм йогурта натурального или 200 грамм кефира;

подсластитель – 8 грамм.

На начинку :

яблоки или ягоды (в идеале клубника, физалис или голубика) – 350 грамм.

На заливку :

йогурт натуральный или кефир нежирный – 280 грамм;

кукурузный крахмал – 30 грамм;

2 яйца;

подсластитель – 10 грамм.

Как готовить:

Готовим по аналогии с классическим рецептом: сначала смешать все ингредиенты для теста и выложить его в форму. Сверху высыпать ягоды или нарезанные яблоки.

Смешать заливку – и залить ею начинку.

Выпекать полагается при 180 градусах. У всех духовки разные, но ориентировочное время – около 45-60 минут.

Пробовать после того, как полностью остыл. Желательно вообще убрать пирог в холодильник минимум на час – прежде чем нарезать.

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Автор: Диана Беловодская