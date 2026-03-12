Иран давно стал врагом Украины: Зеленский напомнил о забытом эпизоде войны

Иран вовлечен в войну против Украины с 2022 года.

В 2022 году первые удары дронами "Шахед" по Украине наносили иранские операторы, поскольку Россия на тот момент не имела своего обученного персонала. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, не станет ли Украина врагом для Ирана после отправки на Ближний Восток украинских специалистов по противодействию "Шахедам". Президент напомнил, что Иран уже давно является союзником России, и известно "о всех массированных поставках дронов в Россию".

В связи с этим, как сказал президент, Иран предоставлял России как артиллерийские снаряды, так и ракеты еще до начала нынешней войны на Ближнем Востоке.

"По сравнению с теми 6-7 миллионами артиллерийских [снарядов], которые Северная Корея дала России, а иранцы дали, мне кажется, тысяч 150, что-то около того – пару сотен тысяч артиллерии давали, но и ракеты давали россиянам. И дали им лицензии", – сообщил Зеленский.

В то же время глава государства напомнил, что еще в первый год российского вторжения в Украину Иран был прямо вовлечен в войну против нашего государства.

"Мы знаем, как запускались первые "Шахеды". Российских операторов не было. Были операторы другой страны. Страны, откуда приехали и "Шахеды". Потому что нужно было обучать их, и они их обучали в реальной войне. Поэтому говорить: не откроем ли мы фронт? Иранцы давно являются союзниками России, и по документам, и в реальных действиях", – подчеркнул Зеленский.

Опыт Украины в противодействии "Шахедам"

Зеленский напомнил, что Украина приобрела опыт и создала возможности для изготовления специальных дронов-перехватчиков для сбивания "Шахедов". Теперь Украина передает свой опыт странам Ближнего Востока.

По его словам, весь этот опыт Украина распространяет из-за абсолютно понятного чувства.

"Первое ощущение, в первый день войны, когда нас атаковали массированно ракетами и всем оружием, и тогда еще не было такой массы иранских дронов (они чуть позже появились), но мы точно понимаем, что в эту атаку, в начале полномасштабного вторжения, у нас не было ничего того, что есть сейчас. И мы чувствовали себя действительно в одиночестве. Затем подключились страны, и мы им благодарны. И поэтому я четко понимаю, что такое, в начале массированных атак "Шахедами", оставаться без соответствующего опыта", – отметил Зеленский.

При этом он считает, что странам Ближнего Востока легче отражать иранские воздушные атаки, потому что против них не ведется никаких сухопутных действий, в то время как Украине было очень сложно, когда она подверглась полномасштабному вторжению со стороны России.

При этом Украина сразу же в первые дни отреагировала на просьбу США и лидеров стран Ближнего Востока о предоставлении украинской помощи.

"Мы отправили три серьезные группы экспертов. Они на месте. Если понадобится еще отправить – мы будем смотреть и на наши возможности также, потому что у нас война, она никуда не делась. Но я думаю, что весь этот опыт – точно важен", – отметил Зеленский.

На Ближнем Востоке довольны сотрудничеством с Украиной

Как рассказал глава государства, сегодня он общался с украинской группой, с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, который сейчас находится на Ближнем Востоке вместе с нашими военными.

"Он сказал, что партнеры очень довольны сотрудничеством", - подчеркнул Зеленский.

Иранские "Шахеды" в контексте войны в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года стало известно, что Россия закупила у Ирана беспилотники типа Shahed для использования в войне против Украины. Тогда же впервые сообщалось, что дроны по украинской территории запускают иранские специалисты.

С 2022 года и по сегодняшний день иранские "Шахеды" прошли много модификаций и обновлений. Считается, что Россия за время войны против Украины запустила около 57 тысяч дронов типа Shahed.

В связи с началом войны США и Израиля против Ирана под названием "Эпическая ярость", иранский режим начал массово запускать "Шахеды" против всех соседних стран в Персидском заливе. Украина получила от США и стран Ближнего Востока запрос на оказание помощи для борьбы с "Шахедами". Соответственно, украинские профессиональные команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Украинские команды поехали укомплектованными. Украина предложила свои дроны-перехватчики и военную экспертизу для противодействия "Шахедам".

