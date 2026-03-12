Украина уже производит собственные зенитные ракеты для усиления ППО, – Жумадилов

Хотя в последнее время наша страна полагалась на зенитные ракеты от западных производителей.

Минобороны, вероятно, уже закупает украинские зенитные ракеты, чтобы усилить противовоздушную оборону (ПВО) в ответ на постоянные атаки со стороны России.

Об этом в интервью " Милитарному" сообщил руководитель Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. "Да, есть такая номенклатура, она производится нашими производителями", – ответил он на вопрос о закупке отечественных зенитных ракет.

Жумадилов не стал уточнять, идет ли речь о новых украинских разработках или об оружии, оставшемся со времен СССР. По его словам, даже изделия, созданные во времена Советского Союза, модернизируют, совершенствуют и тестируют перед использованием.

"Это не тождественное изделие, которое было в советское время. Это все равно дорабатывается, дорабатывается. Оно проходит соответствующие испытания, идет модернизация", – говорит Жумадилов.

Директор Агентства оборонных закупок добавил, что вместе с ракетами Минобороны закупает зенитные комплексы, однако не уточнил, являются ли они отечественного или иностранного производства.

ЗРК для украинской армии

В последнее время наша страна полагалась на зенитные ракеты от западных производителей. Однако геополитическая ситуация (в частности, война в Иране) может вызвать перебои в поставках иностранного оружия.

Ситуация с отечественными зенитными ракетными комплексами остается крайне неопределенной.

Украинское оружие

Недавно УНИАН писал, что в Украине создали мультикалиберный ЗРК "Шершень", который может применять ракеты различных систем – как советские, так и западные.

Как тогда сообщалось, государство не заинтересовалось комплексом, так что разработчик был вынужден искать покупателей за рубежом.

А еще ранее стало известно, что Украина разрабатывает новый "стратегический" зенитный ракетный комплекс и уже предложила странам ЕС присоединиться к проекту. Предполагается, что ЗРК сможет уничтожать цели на дальности до 100 км.

