На зло Орбану и Фицо: Румыния поможет Украине с энергетикой

Строительство первой межгосударственной линии электропередач планируют завершить до конца года.

Украина и Румыния согласовали ряд важных энергетических инициатив, в частности, договорились о совместной разработке газовых месторождений и строительстве двух электрических интерконнекторов, которые соединят энергосистемы обоих государств. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

По словам Зеленского, в диалоге участвовали руководители "Нафтогаза". Были подписаны договоренности о строительстве двух интерконнекторов (специальных объектов, соединяющих энергетические системы соседних стран) для передачи электроэнергии – одного малого и одного большого.

"Это точно выгодно для Румынии. Это точно энергетическая безопасность для Украины. Мы хотим, чтобы первый интерконнектор был готов до конца года. А большой – пока не могу сказать, посчитают", – отметил президент.

Видео дня

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность поставок американского сжиженного природного газа и сотрудничества с Румынией и другими странами на этом пути. По его словам, объемы газа, которые не будет использовать Украина, могут помогать другим странам, а имеющиеся газохранилища позволяют хранить достаточно ресурсов.

Также стороны обсудили совместную разработку газовых месторождений в Украине, в частности уже планируется безотлагательно начать необходимую бюрократическую работу. Зеленский добавил, что Украине также нужен дизель.

"И еще нам нужен дизель – я обратился к президенту, очень хотим найти понимание и такую помощь Украине, когда россияне разрушают все наши резервуары", – сказал глава государства.

Сотрудничество Украины и Румынии: последние новости

Румынский президент Никушор Дан заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Он также подтвердил дипломатическую поддержку во всех форматах в рамках Евросоюза и НАТО для оказания помощи Украине в войне, которую она ведет с россиянами.

Кроме этого, Украина и Румыния достигли договоренности о совместном производстве беспилотников, которое будет происходить на румынской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: