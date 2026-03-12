Перед выходными солнце разогреет Украину до +17°

Перед выходными, 13 марта, теплая погода в Украине продолжится. По всей стране воздух прогреется до весенних +12°...+17°, будет малооблачно и сухо. Осадков в пятницу не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет малооблачно. Температура воздуха ночью 0°, днем +16°.
- Во Львове в пятницу будет малооблачно. Ночью +1°, днем +17°.
- В Луцке будет малооблачно, ночью +1°, днем +17°.
- В Ровно сегодня малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
- В Тернополе 13 марта ночью 0°, днем +16°, малооблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +17°, малооблачно.
- В Черновцах в пятницу - малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
- В Виннице сегодня будет -1°...+16°, малооблачно.
- В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +16°, малооблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+15°, малооблачно.
- В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +16°, малоооблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
- В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -1°...+15°.
- В Одессе 13 марта - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
- В Николаеве сегодня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +17°, малооблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +14°, малооблачно.
- В Харькове - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
- В Симферополе в пятницу будет малооблачно, +1°...+12°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью 0°, днем +14°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью 0°, днем +13°.
13 марта - праздник, приметы
13 марта - перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. По приметам, если днем сухо и солнечно, то летом будет хороший урожай.