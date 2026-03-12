Xiaomi рассказала, кто и когда получит новую HyperOS: проверяйте обновления

Корпорация Xiaomi представила подробную дорожную карту развертывания новой версии HyperOS 3 для своих смартфонов и планшетов. Прошивка HyperOS 3.1 не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений, пишет Gimzochina.

Сегодня до HyperOS 3.1 могут обновиться владельцы флагманских устройств последних поколений: Xiaomi 17, Redmi K90 и Xiaomi Pad 8. Однако речь идет о китайской версии прошивки – глобальная версия тоже выйдет, но немного позже.

Обновление доступно с 11 марта:

  • Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max/17 Ultra/17 Ultra Leica Edition;
  • Xiaomi Pad 8/8 Pro;
  • Redmi K90/K90 Pro Max.

Следом до 31 марта включительно должны обновиться:

  • Xiaomi 15/15 Pro/15S Pro/15 Ultra;
  • Xiaomi Mix Flip 2;
  • Xiaomi Pad 7/7 Pro/ 7S Pro 12.5/7 Ultra;
  • Redmi K80/K80 Pro/K80 Ultimate Edition;
  • Redmi Turbo 5/Turbo 5 Max;
  • Redmi K Pad.

В апреле обновление выйдет для следующих устройств: 

  • Xiaomi 14/14 Pro/14 Ultra/14 Pro Titanium Special Edition/14 Ultra Titanium Special Edition;
  • Xiaomi Mix Flip;
  • Xiaomi Mix Fold 4;
  • Xiaomi Mi 5 Pro;
  • Redmi K70/K70 Pro/K70 Ultimate Edition/K70E;
  • Redmi Turbo 4/Turbo 4 Pro;
  • Redmi Note 15/15 Pro/15 Pro+;
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra;
  • Xiaomi Mix Fold 3;
  • Xiaomi Mi 4 Pro;
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • Redmi K60 Pro/K60 Ultimate Edition;
  • Redmi Turbo 3;
  • Redmi Note 15R;
  • Redmi Note 14 5G/14 Pro/14 Pro+;
  • Redmi Note 13R/13 Pro/13 Pro+;
  • Redmi 15R 5G;
  • Redmi 14C/14R 5G;
  • Redmi  Pad 2;
  • Redmi Pad Pro/Pad Pro 5G.

В анонсе сказано, что HyperOS 3.1 принес в первую очередь улучшения экосистемы и повседневного использования, обеспечивая уменьшение числа подтормаживаний и более плавную анимацию. 

Видео дня

Среди прочих новшеств –  расширенные возможности настройки экрана блокировки, усовершенствованный HyperIsland, нативная поддержка работы с AirPods ускоренная система обновлений Super OTA и ИИ-функции в диктофоне. 

А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 26 на базе Android 17. Смена названия станет частью маркетинговой стратегии компании, которая позволит унифицировать нумерацию HyperOS и синхронизировать ее со смартфонами.

Вас также могут заинтересовать новости: