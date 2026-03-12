Xiaomi рассказала, кто и когда получит новую HyperOS: проверяйте обновления

Корпорация Xiaomi представила подробную дорожную карту развертывания новой версии HyperOS 3 для своих смартфонов и планшетов. Прошивка HyperOS 3.1 не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений, пишет Gimzochina.
Сегодня до HyperOS 3.1 могут обновиться владельцы флагманских устройств последних поколений: Xiaomi 17, Redmi K90 и Xiaomi Pad 8. Однако речь идет о китайской версии прошивки – глобальная версия тоже выйдет, но немного позже.
Обновление доступно с 11 марта:
- Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max/17 Ultra/17 Ultra Leica Edition;
- Xiaomi Pad 8/8 Pro;
- Redmi K90/K90 Pro Max.
Следом до 31 марта включительно должны обновиться:
- Xiaomi 15/15 Pro/15S Pro/15 Ultra;
- Xiaomi Mix Flip 2;
- Xiaomi Pad 7/7 Pro/ 7S Pro 12.5/7 Ultra;
- Redmi K80/K80 Pro/K80 Ultimate Edition;
- Redmi Turbo 5/Turbo 5 Max;
- Redmi K Pad.
В апреле обновление выйдет для следующих устройств:
- Xiaomi 14/14 Pro/14 Ultra/14 Pro Titanium Special Edition/14 Ultra Titanium Special Edition;
- Xiaomi Mix Flip;
- Xiaomi Mix Fold 4;
- Xiaomi Mi 5 Pro;
- Redmi K70/K70 Pro/K70 Ultimate Edition/K70E;
- Redmi Turbo 4/Turbo 4 Pro;
- Redmi Note 15/15 Pro/15 Pro+;
- Redmi Pad 2 Pro
- Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra;
- Xiaomi Mix Fold 3;
- Xiaomi Mi 4 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Redmi K60 Pro/K60 Ultimate Edition;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi Note 15R;
- Redmi Note 14 5G/14 Pro/14 Pro+;
- Redmi Note 13R/13 Pro/13 Pro+;
- Redmi 15R 5G;
- Redmi 14C/14R 5G;
- Redmi Pad 2;
- Redmi Pad Pro/Pad Pro 5G.
В анонсе сказано, что HyperOS 3.1 принес в первую очередь улучшения экосистемы и повседневного использования, обеспечивая уменьшение числа подтормаживаний и более плавную анимацию.
Среди прочих новшеств – расширенные возможности настройки экрана блокировки, усовершенствованный HyperIsland, нативная поддержка работы с AirPods ускоренная система обновлений Super OTA и ИИ-функции в диктофоне.
А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 26 на базе Android 17. Смена названия станет частью маркетинговой стратегии компании, которая позволит унифицировать нумерацию HyperOS и синхронизировать ее со смартфонами.