Туристам рассказали о просто способе сэкономить на покупке воды в аэропорту

Многоразовая бутылка для воды может уберечь туристов от лишних трат в аэропорту.

Ожидая на вылет своего рейса в аэропорту, туристы рискуют потратить немало денег еще до начала путешествия. Довольно часто этих трат можно избежать, однако среди них есть и базовые потребности вроде питьевой воды.

Ни для кого не секрет, что магазины duty free или кафе в зоне ожидания продают воду с огромной наценкой. Нередко поллитровая бутылка воды там стоит 2-3 евро (около 100-150 гривень), тогда как за пределами аэропортов аналогичный товар продается не дороже 50 евроцентов (около 25 гривень).

При этом проносить свою воду через зону проверки на безопасность в большинстве аэропортов запрещено (хотя часть европейских аэропортов уже пересматривают это практику, как, например, в Кракове).

Однако для пассажиров тех аэропортов, где такие улучшения еще не предусмотрены, есть хороший лайфхак.

Просто возьмите с собой пустую бутылку

Эксперт по путешествиям Мелисса Хатчинс в своем блоге для InsureandGo рассказала, что хотя правила безопасности в большинстве аэропортов запрещают проносить жидкости через пункт досмотра, пустые многоразовые бутылки они пропускают.

После прохождения контроля безопасности такую тару можно наполнить водой из питьевого фонтанчика – они доступны в большинстве современных аэропортов.

Более того, по ее словам, на данный момент многие аэропорты даже поощряют это, желая сократить количество пластиковых отходов.

Путешественникам нравится этот лайфхак по трем причинам:

Это экономит деньги на напитках в аэропорту. Это помогает поддерживать водный баланс во время полета. Это сокращает количество одноразовых пластиковых бутылок.

"Воздух в салоне самолета, как известно, сухой, поэтому регулярное употребление воды во время полета может значительно улучшить ваше самочувствие после приземления. Это маленькая привычка, которая имеет большое значение", – добавила Мелисса.

Другие полезные советы авиапассажирам

Также Мелисса поделилась еще несколькими своими любимыми лайфхаками при путешествии на самолетах:

скачивайте карты местности перед полетом;

загружайте важный документы на телефон в режиме офлайн;

берите в ручную кладь запасной комплект одежды – на случай утери багажа или прочих форсмажоров;

подумайте о развлечениях до вылета – загрузите музыку, фильмы, книги или игры на смартфон в офлайн-режиме;

надевайте в самолет самые объемные вещи, чтобы они не занимали место в багаже;

храните все проездные документы в одном месте;

соберите "набор первой необходимости по прибытию" – зубная щетка и зубная паста, дезодорант, влажные салфетки для лица, увлажняющий крем.

Какие предметы могут вызвать проблемы в аэропорту

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристов призвали не брать в ручную кладь такой привычный предмет предмет личной гигиены, как бритва с открытым лезвием.

Кроме того, на борт самолета запрещено проносить некоторые виды продуктов, такие как мягкие сыры, джемы и даже протеиновые порошки.

