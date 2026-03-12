Доллар пересек психологическую отметку: НБУ установил официальный курс валют на 13 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 марта – 43,98 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,30/44,33 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,12/51,14 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 марта вырос на 2 копейки и составил 44,35 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составил 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,75 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара составлял 44,35 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 44,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках составлял 51,70 грн/евро, а курс продажи - 51,43 грн/евро.

