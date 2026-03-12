'Представляла 50 именно так': Могилевская поразила фанов акробатическим трюком (видео)

Недавно певица призналась, что сейчас, в свои 50 лет, она гораздо счастливее, чем была в 30.

Известная украинская певица Наталья Могилевская отыграла концерт во Львове. Не обошлось без казусов, откровений и акробатических трюков на сцене.

Несколько видео со своего шоу 50-летняя артистка опубликовала в своем Instagram в stories. В частности, на одном из роликов запечатлено, как во время выступления в зале пропадает свет, и поклонники певицы помогают ей с исполнением песни.

"Львов. Выключили свет. Люблю", - подписала видео Могилевская.

На еще одном ролике певица со сцены признается, что именно такой представляла себя в детстве.

"Когда я была маленькой, я представляла себе 50 именно так", - заявила Могилевская и сделала колесо, сорвав аплодисменты зрителей.

Накануне этого концерта певица призвала поклонников довериться судьбе, и жизнь обязательно заиграет яркими красками:

"Мы так хотим знать свое будущее, не догадываясь, что впереди нас ждут самые большие сюрпризы. Ведь даже задавая вопрос о том, что будет дальше, мы способны просить только о том, о чем уже мечтаем. Но вместо этого получить то, чего даже себе не представляли. Поэтому лучше довериться судьбе и делать все самое лучшее для своей жизни уже сегодня. И тогда сюрпризы обязательно будут".

Напомним, на днях Наталья Могилевская растрогала откровенным признанием о жизни в 50 лет. Артистка призналась, что сейчас, в свои 50 лет, она гораздо счастливее, чем была в 30.

