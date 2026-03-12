Электроэнергия подорожала втрое, топливо – вдвое: как изменились цены с начала войны

Продукты в целом подорожали примерно на 74%.

За время полномасштабной войны цены в Украине выросли примерно на 61%. Больше всего с января 2022 по февраль 2026 года выросли цены на электроэнергию, топливо, табак и некоторые продукты питания.

Согласно расчетам Центра экономической стратегии, электроэнергия подорожала почти втрое – на 178%. Во время войны тарифы для населения повышали два раза: в июне 2023 года – до 2,64 грн за кВт/ч, а в июне 2024 года – до 4,32 грн за кВт/ч. В правительстве такие решения объясняли российскими обстрелами энергоинфраструктуры. Из-за них выросли расходы на импорт электроэнергии и восстановление поврежденных объектов.

При тех же обстоятельствах цены на газ и отопление почти не менялись. Причина – мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ и централизованное отопление, который Верховная Рада ввела в августе 2022 года. Новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенный отказ от этого моратория.

Видео дня

Топливо подорожало почти вдвое – на 98%. До полномасштабного вторжения среди основных поставщиков бензина, дизеля и сжиженного газа были Россия и Беларусь. После начала войны эти поставки прекратились, и россияне стали обстреливать нашу нефтепереработку и инфраструктуру. Новая топливная логистика стала дороже, что повысило цены. Сейчас на цены также давит война между США и Ираном.

Сигареты подорожали более чем вдвое – на 122%. Основная причина – постепенное повышение акцизов на табак. Украина пересматривает эти ставки, чтобы приблизить их к уровню ЕС.

Продукты в целом подорожали примерно на 74%. Больше всего выросли цены на фрукты (153%), рыбу и рыбные продукты (104%) и масло (95%). Среди причин – плохие урожаи в отдельные сезоны, потери аграрного производства из-за войны (оккупация и минирование земель, в частности в Херсонской области, и нарушение логистики) и рост производственных затрат.

"Рост цен на 61% за четыре года – это немного для страны в состоянии полномасштабной войны. Такие показатели – большое достижение НБУ, приоритетом которого является сдерживание инфляции. Но это было бы невозможно без тех десятков миллиардов долларов, которые наши иностранные партнеры ежегодно вливают в украинскую экономику. В этих условиях игнорирование нашими парламентариями обязательств, которые взяла на себя Украина и от которых зависит будущее финансирование, является большой угрозой для макроэкономической стабильности", – пояснил экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Изменения в экономике с начала полномасштабной войны – последние новости

Война не привела к обвалу рынка недвижимости в Украине, как ожидали некоторые аналитики, однако существенно изменила его структуру. Цены резко выросли на западе страны, тогда как вблизи фронта жилье дешевеет, но аренда часто дорожает.

Медианная заработная плата в Украине в январе 2026 года выросла почти на 94% по сравнению с довоенным январем 2022 года. В то же время количество вакансий увеличилось на 13%, тогда как количество откликов на них сократилось на 3,5%.

Вас также могут заинтересовать новости: