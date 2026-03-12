На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном закончится "очень скоро", в самом Иране заявляют, что готовы воевать столько, сколько потребуется. Кроме того, для завершения войны Иран требует гарантий безопасности и выплаты репараций. В частности, президент страны Масуд Пезешкиан требует включить репарации и гарантии безопасности в любое соглашение о прекращении войны.

Где-то я это уже слышал… И итог известен.

Так что надежды на скорый мир, учитывая позицию президента США Дональда Трампа и его требование полной капитуляции со стороны режима аятолл, выглядят все более туманными.

В отличие от Путина, Трамп не имеет возможности вести войну более четырех лет (или еще больше). Максимум, несколько месяцев в таком формате.

В Иране это прекрасно понимают. Поэтому и выдвигают подобные требования, фактически провоцируя Трампа попасть в ловушку собственных амбиций. То есть, на принятие решения о начале наземной операции, которая еще даже не готовилась и в принципе не планировалась (это подтверждается заявлениями некоторых сенаторов Конгресса США после закрытого брифинга). Тем временем, Иран может поставить "под штык" 12 млн человек, учитывая количество резервистов. Армия насчитывает только более миллиона человек.

Сейчас едва не ключевой вопрос - найдутся ли в окружении Трампа и в верхушке Республиканской партии те, кто сможет его отговорить от подобной затеи.

Поскольку она будет иметь колоссальные негативные последствия не только для региона Персидского залива, но и для всего мира. Включая и Украину. А самого Трампа может привести к политическому краху и даже импичменту уже после выборов в Конгресс.

Доверится ли он в ближайшие недели своей интуиции (которая часто его приводила к успеху) и советам тех, кто выступает за скорейшее прекращение боевых действий? Либо пойдет на поводу у своего Эго и чувства своей "богоизбранности", появившемуся после неудачного покушения на него прошлым летом? Ответ на эти вопросы станет определяющим моментом как его личной политической судьбы, так и судьбы всего мира.