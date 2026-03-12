Украинских инкассаторов задержали в Венгрии за отказ работать с другом Орбана, - СМИ

Ранее наличные из Австрии в Украину перевозила фирма друга премьера Венгрии.

Средства из австрийского банка Raiffeisen через территорию Венгрии к границе с Украиной во время полномасштабной войны перевозила компания Criterion, принадлежащая Иштвану Гаранче, близкому другу премьера Венгрии Виктора Орбана.

После того, как эту функцию взяли на себя инкассаторы "Ощадбанка", они были задержаны, а ценности – изъяты, говорится в расследовании венгерского издания Telex.

Это было рутинным делом: с начала полномасштабной войны такие перевозки наличных денег регулярно проходили через Венгрию. Только в этом году по этому пути прошло 900 миллионов долларов, 450 миллионов евро и 146 килограммов золота.

Видео дня

По словам источников, знакомых с перевозками, подобные операции были полностью законными, иначе компания и причастные лица не смогли бы осуществлять такую деятельность.

Каждая перевозка предусматривала как минимум два автомобиля с наличными, но иногда даже четыре или пять. Все, кто организовывал перевозки – и, конечно, власти – знали, что эти деньги направляются в Украину.

Операции выполняла Criterion Készpénzlogisztikai Kft., которая является одной из крупнейших венгерских компаний по логистике наличных денег. Она принадлежит Иштвану Гаранче, который является другом Виктора Орбана. Доход Criterion стабильно рос в последние годы.

Однако на прошлой неделе Raiffeisen обратился к "Ощадбанку" вместо привычных услуг Criterion.

Ситуация с задержанием украинских работников может парализовать рынок инкассаторских перевозок в Венгрии. Украина с 2022 года может обеспечивать поступление наличных только по суше. Теперь украинские банки будут находить пути в обход Венгрии.

Венгерско-украинские межправительственные отношения находятся в кризисе уже более десяти лет, отмечает издание. Однако позиция венгерского правительства Орбана, который отказывается оказывать финансовую поддержку Украине и укреплять ее обороноспособность, имеет совсем другие ставки для Киева, чем дипломатическая напряженность до 2022 года.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии – важные новости

Неделю назад, 5 марта, на территории Венгрии были задержаны сотрудники государственного "Ощадбанка", которые осуществляли перевозку банковских ценностей инкассаторскими автомобилями в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что местные власти фактически взяли украинцев в заложники.

В итоге Венгрия отпустила инкассаторов и согласилась вернуть Украине наличные деньги "Ощадбанка", но изъятые ценности пока оставила у себя.

Вас также могут заинтересовать новости: