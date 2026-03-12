Болтон заявил о серьезных ошибках Трампа в его военной операции против Ирана

Действующий режим не отказался от своей цели получить ядерное оружие, подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп допустил несколько ошибок в войне против Ирана. Такое мнение высказал бывший его советник по национальной безопасности Джон Болтон в эфире Эспрессо.

"Я не знаю, какой цели хочет достичь Трамп. Он упомянул 5 или 7 вариантов, которые его подчиненные по-разному трактуют. Я сторонник смены режима в Иране и верю в это. Ведь мы видим, что нынешний режим аятолл и стражей Исламской революции не откажется от своего стремления - получить ядерное оружие. Они не откажутся от поддержки терроризма в регионе и во всем мире. Поэтому здесь нет компромисса, с аятоллами невозможно договориться", - отметил Болтон.

По его словам, ключевой проблемой в Иране является его режим. И поэтому заявить даже об поражении ядерной программы Тегерана будет недостаточно. Поскольку, если аятол не свергнут, то он будет восстанавливать ядерную программу.

Видео дня

"Поэтому вопрос заключается в том, достаточно ли тщательно Трамп спланировал эту операцию заранее. Я очень переживаю, что нет. Считаю, что он уже сделал несколько больших ошибок, не подготовив американскую общественность к войне, не подготовив конгресс и союзников, недостаточно сотрудничая с иранской оппозицией", – добавил Болтон.

По его мнению, такие действия Трампа ставят США в "проблематичное положение", поскольку он имеет короткий диапазон внимания.

"Если он (Трамп, – УНИАН) скажет, что были достигнуты все военные цели, соответственно, отменяется военная операция в Иране, тогда мы оставим раненый режим, который будет стремиться получить ядерное оружие еще более решительно, чем раньше", – пояснил Болтон.

Война на Ближнем Востоке: важные новости

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на разведку США сообщало, что несмотря на почти две недели постоянных ударов, правительство Ирана не находится под угрозой быстрого краха. Отмечается, что руководство Ирана продолжает контролировать ситуацию в стране. Тогда как угроза падения режима пока отсутствует.

Разведка также отмечает, что решить эту проблему может наземная операция Соединенных Штатов. Отмечается, что Вашингтон в настоящее время рассматривает такую возможность, однако окончательное решение еще не принято.

Вас также могут заинтересовать новости: