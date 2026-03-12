Долина Смерти покрылась морем цветов: туристы едут посмотреть редкое 'суперцветение'

Речь идет о явлении, которое происходит только при идеальных условиях.

Всемирно известная пустыня Долина Смерти впервые за десять лет переживает явление так называемого "суперцветения". Как пишет The Guardian, после зимы с рекордным количеством осадков обычно засушливый ландшафт покрылся ковром из розовых, фиолетовых и желтых полевых цветов.

Отмечается, что тысячи путешественников со всего мира уже отправляются в пустыню, чтобы увидеть необычное зрелище. Посетителей встречают ароматный воздух и разноцветные поля нежных цветов.

Четкого научного определения "суперцветения" не существует. Однако Служба национальных парков (National Park Service) использует этот термин для описания ситуации, когда цветов так много, что они образуют большие цветные полосы на ландшафте, а не единичные растения.

Особенно впечатляющий вид это имеет на низменных участках, где обычно преобладают песок, гравий и камни.

Последний раз парк переживал такое явление в 2016 году. По словам специалистов, оно возникает только при "идеальных условиях" – когда дожди выпадают равномерно в течение сезона, а температура остается умеренной.

По прогнозам National Park Service, цветы на более низких высотах будут цвести до середины или конца марта, в зависимости от погодных условий. В горных районах цветение ожидается позже – примерно с апреля по июнь.

Туристам, которые хотят увидеть "суперцветение", советуют не медлить с поездкой. Среди наиболее распространенных и ярких растений, которые можно увидеть в этот период, – пустынное золото, кароока вечерняя примула, золотая вечерняя примула, фацелия и мохавский мак.

Другие живописные места мира

Напомним, живописные скалы Могер на западе Ирландии признали лучшим местом в мире для любования морскими пейзажами. По словам эксперта, на указанных скалах, которым более 320 млн лет, слышен шум – Атлантический океан здесь не просто мягко плещется, а разбивается, бурлит и грохочет о скалы. На высоте более 200 метров над водой чувствуется, как ветер треплет одежду, в то же время перед глазами - простирается бескрайняя гладь.

