Улучшает работу кишечника и память: диетологи советуют есть этот фрукт вместо бананов

Эксперты советуют употреблять этот фрукт с кожурой.

Бананы богаты витаминами, минералами и калием. Это сытные фрукты, которые люди часто выбирают в магазинах. Однако, как пишет TerazGotuje, груши во многих случаях могут быть лучшим выбором.

Чем полезны груши

Спелая груша мягкая, сочная и приятно сладкая, при этом обладает тонким ароматом. Этот фрукт довольно вкусный в сыром виде, но также отлично подходит для десертов, салатов и консервов. В кулинарии груши очень универсальны.

В издании поделились, что груши, помимо вкусовых качеств, имеют еще одно преимущество - они полны питательных веществ, которые могут положительно влиять на работу пищеварительной системы, сердца и мозга. Именно поэтому диетологи часто рекомендуют употреблять груши в качестве перекуса.

Отмечается, что в 100 граммах груши содержится около 55-60 ккал, поэтому они могут быть хорошим выбором для людей, следящих за своим питанием. В то же время они содержат много ценных питательных веществ.

В издании рассказали, что в груше содержится много клетчатки (от 2,1 г до 3,1 г в 100 г фрукта), особенно в кожуре. Она поддерживает нормальную работу кишечника, помогает регулировать ритм стула и способствует развитию полезной микрофлоры кишечника. Более того, груши помогают снизить слишком высокий уровень холестерина в крови.

Кроме того, груша является источником витаминов и минералов. Этот фрукт содержит, среди прочего, витамины C, K и витамины группы B, которые участвуют во многих метаболических процессах. Витамин C поддерживает иммунитет и помогает в синтезе коллагена (что сказывается на здоровье кровеносных сосудов, ускоряет заживление ран и повышает эластичность кожи).

Также в издании добавили, что груши являются источником йода, важного для нормального функционирования щитовидной железы. В фруктах также содержатся антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают риск многих болезней цивилизации.

Еще одним плюсом груши является то, что этот фрукт имеет низкий гликемический индекс (ГИ = 30-38) по сравнению со многими другими сладкими закусками. Благодаря этому фрукт вызывает более медленный рост уровня сахара в крови и может быть хорошим элементом сбалансированной диеты.

Стоит ли есть груши всем людям

В издании предупредили, что груши нельзя есть в неограниченном количестве. Более того, у некоторых людей этот фрукт может вызывать вздутие живота или дискомфорт в желудке, поскольку содержит много клетчатки.

Также осторожность следует проявлять людям с синдромом раздраженного кишечника или тем, кто придерживается диеты с низким содержанием короткоцепочечных углеводов. Стоит помнить и о том что фрукты, хотя и полезны для здоровья, содержат природный сахар, поэтому их лучше употреблять в умеренных количествах.

Как есть груши, чтобы получить от них максимальную пользу

В издании отметили, что наибольшую питательную ценность груши сохраняют, когда их едят регулярно и в сыром виде. В таком виде они содержат полное количество витаминов, ферментов и антиоксидантов, которые могут частично разлагаться при длительной термической обработке.

Особенно важна кожура груши. В издании подчеркнули, что именно в ней содержится большая часть клетчатки и многие растительные соединения с антиоксидантным действием.

Также груши можно подвергать кулинарной обработке. Запеченные с корицей, тушеные в легком сиропе или добавленные в кашу или йогурт, они по-прежнему остаются ценным элементом рациона.

В издании добавили, что хорошей идеей является также сочетание груш с продуктами, богатыми белком или полезными жирами, например, с натуральным йогуртом, творогом или горсткой орехов. Такое сочетание дает большее чувство сытости и помогает поддерживать стабильный уровень энергии.

