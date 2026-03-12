У Rheinmetall есть снаряды для ВСУ, но передать их нельзя: гендиректор назвал одну причину

Раньше проблемой были темпы производства, но сейчас все иначе.

Склады одного из крупнейших производителей боеприпасов в мире, немецкого оборонного концерна Rheinmetall, заполнены дефицитными артиллерийскими снарядами, но передать их Украине невозможно. Причину назвал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер. Он пожаловался на нехватку денег для закупки вооружения для Украины, в частности, из-за согласования кредита на 90 миллиардов евро от Евросоюза.

"Мы продолжаем производить большую часть продукции [для Украины]. Например, сейчас у меня на складах лежат артиллерийские боеприпасы, которые я не могу продать Украине", – отметил Паппергер на пресс-конференции по итогам 2025 года, отвечая на вопросы DW.

Defense Express сообщает, что в Rheinmetall подобные жалобы звучат не в первый раз. Если ранее у концерна были проблемы с темпами производства, то сейчас есть возможность поставлять больше ПВО, боеприпасов и танков, но это некому оплатить.

Паппергер также рассказал, что в Украине так и не построен завод по производству боеприпасов, хотя оборудование для него уже готово. Сейчас Rheinmetall ожидает завершения "гражданских работ", но процесс затягивается. Поэтому строительство может начаться условно через год. Хотя производство должно было стартовать летом 2026 года, пишет СМИ.

Боеприпасы для Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский подтвердил получение ракет к Patriot, о чем Украина договорилась с партнерами во время последнего заседания в формате "Рамштайн". Речь идет именно о боеприпасах PAC-3, общее количество которых должно составить 35 ракет.

Кроме того, мы также рассказывали, куда исчезли "Джавелины". FGM Javelin по праву считается одним из величайших переносных противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК), который использовался Украиной в начале войны, но почему сейчас о них практически ничего не слышно?

