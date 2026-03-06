Чтобы весенняя обрезка не навредила клубнике, нужно запомнить несколько правил.

После окончания зимы и таяния снега фермеры могут увидеть на участке прошлогодние клубничные кусты. В такой ситуации появляется вопрос - нужно ли срезать листья клубники весной? Ведь уже скоро на грядках должны появиться молодые ветки, и старые могут им мешать.

Мы разобрались, как проводится весенняя обрезка клубничных кустов, и зачем вообще растению нужна эта процедура.

Зачем обрезать листья клубники

Клубника - растение многолетнее, поэтому совершенно нормально, что часть листьев остается на ней круглый год. Однако чтобы кусты не выродились, периодически их нужно обрезать. Такая процедура поможет омолодить культуру, повысить урожайность и избавиться от вредителей, которые зимуют на листьях.

Опытные дачники считают, что обрезка клубники проводится дважды в год - осенью и весной. Это оптимальное количество, чтобы поддерживать здоровье и плодовитость растения на должном уровне.

Когда обрезать клубнику весной

Не стоит идти на поле с секатором сразу с наступлением марта. Лучше дождаться полного таяния снега и подсыхания почвы. Точные сроки назвать невозможно, поскольку погодные условия везде отличаются. Ориентируйтесь на середину-конец марта.

В идеале обрезка клубники весной проводится в утро солнечного дня. В пасмурную или дождливую погоду листья лучше не убирать, поскольку места среза могут загноиться.

Можно ли обрезать все листья у клубники весной

Удалять абсолютно все листья на клубнике нельзя - они требуются растению для фотосинтеза и выработки питательных веществ. Особенно строго запрещено трогать сердцевину, то есть ветки посередине куста. Без них ягода может погибнуть.

Чтобы процедура не навредила грядке, требуется осторожность. Осмотрите каждый листок и с помощью острого секатора удалите все, что имеют следы повреждений, гнили, обморожения, пятен. У больных, поврежденных частей проводится обрезка клубники под корень. На некоторых листьях можно увидеть следы укусов или даже яйца насекомых - их обязательно нужно убрать, иначе вредители после зимовки атакуют остальные растения.

Также обновить можно усы - на каждом кусте оставляем по 1-2 самых сильных и ярких побега. Остальные идут под секатор, чтобы стимулировать рост новых.

