Православный праздник сегодня называют в народе Никифоров день.

13 марта по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В народной традиции день связывают с наблюдениями за погодой, первыми весенними переменами и особыми приметами. Рассказываем, какие обычаи и запреты существуют в эту дату, а также какой православный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня праздник церковный - дата по новому стилю

Православная церковь 13 марта вспоминает перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, жившего в VIII-IX веках. В староцерковном календаре (которого Православная церковь Украины придерживалась до 2023 года) святого будут вспоминать 26 марта.

Святой родился в Константинополе, когда вырос, служил царским советником при императоре Льве IV Хазаре, а во времена правления Константина VI Никифор выступил на Втором Никейском соборе в защиту почитания икон. Позже он оставил придворную службу и ушел к морю - там поселился и основал монастырь, где посвятил себя молитве и духовным трудам.

В 806 году, после смерти патриарха Тарасия, Никифор принял монашеский постриг и был избран новым патриархом. Когда к власти пришел император-иконоборец Лев V Армянин, святитель отказался вступать в богословские споры с еретиками и защищал почитание икон. За это его лишили сана и отправили в ссылку: сначала в монастырь в Хрисополь, а затем на остров Проконнис в Мраморном море.

Там святой прожил около 13 лет, в ссылке он и умер. Спустя 19 лет его мощи торжественно перенесли в Собор Святой Софии в Константинополе, что и стало основанием для нынешнего церковного воспоминания.

Кого из святых еще почитают сегодня по новому церковному стилю:

мученика Савина;

мучеников Африкана, Публия и Терентия;

мученика Александра;

мученицу Кристину Персидскую,

а также вспоминают преподобного Анина Халкидонского, пресвитера.

Православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день чтят память преподобного Василия Исповедника - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие обычаи и запреты связаны с этим днем.

Традиции 13 марта, что сегодня нельзя делать

К святителю Никифору обращаются с молитвами о здоровье, поддержке в делах и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Также святому молятся, если кто-то из близких тяжело болеет.

В народной традиции день называют Никифоров. Считается, что особую силу в эту дату приобретает вода, поэтому нужно искупаться, сходить в баню или хотя бы умыться родниковой водой - чтобы укрепить здоровье.

С водой связаны и домашние обычаи: в этот день советуют вымыть полы в доме - этот ритуал помогает защитить семью от болезней на целый год и уберечь жилье от сглаза. В старину в Никофоров день также ходили на рыбалку.

В церковный праздник верующим советуют избегать ссор и конфликтов, особенно между супругами. Нельзя завидовать, желать зла и отказывать в помощи, сквернословить и обижать животных. Церковь осуждает лень, жадность, ложь.

Дата приходится на период Великий пост - тем, кто его соблюдает, в этот период запрещается употреблять продукты животного происхождения.

В народных представлениях главные запреты связаны с лесом. Считается, что в это время после зимней спячки просыпаются медведи и впервые выходят из берлог, поэтому без необходимости не нужно идти в лес, чтобы не подвергать себя опасности.

По приметам также не советуют рубить деревья и дрова - это считается дурным знаком. Выходить в поле или на огород также еще рано. Под запретом любая охота, особенно на птиц, подстрелить перелетного гуся - очень плохая примета, которая может навлечь беду не только на самого охотника, но и на его близких.

Приметы 13 марта

По погоде и поведению птиц в эту дату стараются понять, какой будет весна и лето:

появились зяблики - холода могут вернуться;

прилетают лебеди - еще возможен снег;

туман выпал в этот день - лето будет с дождями;

сильный ветер поднялся - летом будет аномальная жара.

Самой радостной приметой считается прилет диких гусей: если птицы возвращаются именно на Никифора, то впереди теплое лето и богатый урожай.

