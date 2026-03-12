На улице четырех знаков Зодиака скоро будет праздник: что их ждет

В списке есть представители знака Овен.

На днях завершился ретроградный цикл Юпитера, и эти знаки Зодиака особенно ощутят позитивные изменения в ближайший период времени, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Овны, ваша жизнь находится на пороге важного роста! Юпитер акцентировал внимание на вашем четвёртом доме – семье и доме. В этот период вы могли расширять семью или укреплять домашние устои, сталкиваясь при этом с необходимостью корректировать собственные привычки и ценности. Во время ретроградного Юпитера (с 11 ноября по 10 марта) вы, возможно, пересматривали эти изменения, испытывали сомнения в некоторых решениях. Теперь, когда Юпитер возвращается в прямое движение, особенно в выравнивании с Сириусом – звездой древних знаний, – появляется возможность наладить связь с предками или духовными наставниками. Это осознание прошлого поможет вам строить жизнь на более прочном и благоприятном фундаменте.

Рак

Раки, это ваш момент! С переходом Юпитера в прямое движение в вашем первом доме личности возможны озарения относительно идентичности и внутренней сути. Сириус усилит это влияние, принося мудрость и вдохновение. До 29 июля Юпитер будет поддерживать вас, мотивируя на смелые шаги, особенно в профессиональной сфере. Понимание своих благословений и искреннее чувство благодарности помогут максимально раскрыть защитную и вдохновляющую силу планеты.

Весы

Весы, вы сосредоточены на карьерных и долгосрочных личных целях. Ретроградный Юпитер, с ноября по март, мог замедлить некоторые проекты, требуя переосмысления стратегии. Теперь, с прямым движением Юпитера, финансовые и профессиональные возможности открываются вновь. Период с марта по июль благоприятен для заключения сделок, новых партнёрств и достижения признания. Юпитер помогает заявить о себе и поставить амбициозные цели, повышая ваши шансы на успех.

Козерог

Козероги, Юпитер благословляет ваш сектор отношений – как романтических, так и профессиональных. С 9 июня 2025 года вы могли встречать людей, важность которых проявлялась постепенно, а некоторые связи могли замедляться из-за ретроградного движения Юпитера. С 10 марта ситуация проясняется: появляются возможности для укрепления или начала важных отношений, успешного сотрудничества и романтических связей. Это период, когда ваши усилия по развитию личных и профессиональных связей могут принести ощутимые результаты и стабильность.

