Экспортер фасоли в Европу из Житомирской области оказался связан с подсанкционным российским бизнесменом Фуксом, - СМИ

Компания-производитель бобовых из Житомирской области с земельным банком 4,5 тыс. га, СООО "Надежда ВП", имеет прямые связи с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и его скандальным партнером Андреем Волковым. Об этом говорится в публикации издания kp.ua.

Волков и Фукс – владельцы компании "Инвестохиллс Веста", которая занималась скупкой проблемных активов. В частности, одних только активов проблемных банков, выставленных на продажу Фондом гарантирования вкладов, было куплено с дисконтом в 95-99% на 100 млрд грн. Однако после введения Украиной санкций в отношении Фукса за незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых, а также из-за уголовных дел о неуплате налогов – компанию вывели в искусственное банкротство, а бизнес перерегистрировали на ирландский фонд, напоминает издание.

Связь СООО "Надежда ВП" с Волковым и Фуксом прослеживается через формального бенефициарного владельца фасолевой компании Святослава Болинского. Согласно данным YouControl, Болинский – через ООО "Блик Трейд" – купил СООО "Надежда ВП" у Лампракиса Лазоса, бывшего топ-менеджера швейцарской трейдинговой компании Louis Dreyfus. Журналисты выяснили, что до марта 2026 года владельцем ООО "Блик Трейд" был сам Болинский, сейчас фирму переписали на киевлянина Андрея Волынского и Руслана Горобца из Хмельницкой области. Согласно данным YouControl, Горобец сейчас также является подписантом в обанкротившемся ООО "ФК Инвестохиллс Веста". Болинский, согласно данным портала Судебная власть, представлял интересы "Инвестохиллс" в судебных процессах еще в 2020-2021 годах, добавляет издание. Также он является или был директором или формальным учредителем в ряде других компаний, где конечным бенефициаром был прямо указан Андрей Волков. Например, это ООО "Зеленый Лан Инвест", ООО "ГП Киевгорсправка".

Также журналисты нашли рекламную публикацию за 2024 год, в которой Болинский утверждает, что придумал способ ускоренно получить возмещение убытков от войны России против Украины для украинских компаний. Адвокат предлагал взыскивать убытки с подсанкционных лиц. "Иронично, что в 2024 году санкции против Павла Фукса, который, по данным правоохранительных органов, является бенефициаром "Инвестохиллс", продлили еще на 10 лет. Под санкциями – но уже на 50 лет – находится и формальный бенефициарный владелец ряда фирм из группы "Инвестохиллс" в прошлом – киприот Антониу Константинос. Как и многие номинальные директора из Кипра, он обслуживает десятки компаний. Однако наиболее "выдающейся" является Blossom Trading LTD из Великобритании. Дело в том, что этой фирмой формально владеют Ольга Борисова и Виталий Брыль. В СМИ их упоминают как подставных лиц Игоря Левитина – помощника российского диктатора Владимира Путина, бывшего министра транспорта РФ, который сейчас и сам находится под санкциями США и Канады", – отмечает издание.

Издание напоминает, что Павел Фукс является фигурантом уголовного дела о систематическом уклонении от уплаты налогов, а "Инвестохиллс" – скандалов, связанных с завладением рядом активов Константина Жеваго ("Росава", "Белоцерковская ТЭЦ", "АвтоКраз"), активами китайской Vostok Solar / CNBM, T.B.Fruit, незаконными застройками, "накрученными" долгами Киевского метрополитена за покупку вагонов метро в начале 2010-х годов и т.д. Фукс также является фигурантом расследований на основе утечек файлов FinCen, согласно которым он за "взятку" в $1 млн получал участок в центре Москвы под застройку.

"Вряд ли владельцы паев, которые сдают в аренду наделы компании, напрямую подконтрольной россиянину, который имел бизнес-интересы в Москве и сейчас находится под санкциями Украины за незаконный доступ к ее природным ресурсам, знали о том, кто платит за пользование их участками. Однако Служба безопасности Украины вполне может обратить их внимание, а также внимание международных контрагентов СООО "Надежда ВП", что взаимодействие с подсанкционными гражданами страны-агрессора может рассматриваться как пособничество террористической деятельности, коллаборационизм и финансирование войны", – резюмирует издание.

