В пятницу киевлян ждет 15-градусное тепло, но уже на выходных температура снизится

Осадков 13 марта не ожидается, а вот солнца будет много.

В пятницу, 13 марта, киевлян ждет 15-градусное тепло, но уже на выходных температура снизится на несколько градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +3°, а днем воздух в столице прогреется до весенних +15°. Будет ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер слабый, 5-8 м/с. Атмосферное давление снизится до 753-755 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет малооблачно. Ночью +1°, днем +17°.

В Луцке будет малооблачно, ночью +1°, днем +17°.

В Ровно завтра малооблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Тернополе 13 марта ночью 0°, днем +16°, малооблачно.

В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +17°, малооблачно.

В Черновцах в пятницу - малооблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Виннице завтра будет -1°...+16°, малооблачно.

В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +16°, малооблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+15°, малооблачно.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +16°, малоооблачно.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.

В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -1°...+15°.

В Одессе 13 марта - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +17°, малооблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +14°, малооблачно.

В Харькове - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.

В Симферополе в пятницу будет малооблачно, +1°...+12°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +14°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью 0°, днем +13°.

