В пятницу киевлян ждет 15-градусное тепло, но уже на выходных температура снизится

В пятницу, 13 марта, киевлян ждет 15-градусное тепло, но уже на выходных температура снизится на несколько градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью ожидается +3°, а днем воздух в столице прогреется до весенних +15°. Будет ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер слабый, 5-8 м/с. Атмосферное давление снизится до 753-755 мм ртутного столба.
Погода 13 марта
Во Львове в пятницу будет малооблачно. Ночью +1°, днем +17°.
В Луцке будет малооблачно, ночью +1°, днем +17°.
В Ровно завтра малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
В Тернополе 13 марта ночью 0°, днем +16°, малооблачно.
В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.
В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +17°, малооблачно.
В Черновцах в пятницу - малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
В Виннице завтра будет -1°...+16°, малооблачно.
В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +16°, малооблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+15°, малооблачно.
В Черкассах завтра ночью -1°, днем +16°, малоооблачно.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -1°...+15°.
В Одессе 13 марта - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +17°, малооблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +14°, малооблачно.
В Харькове - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
В Симферополе в пятницу будет малооблачно, +1°...+12°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +14°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью 0°, днем +13°.