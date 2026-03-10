Украина отправила специалистов по дронам в первые три страны Ближнего Востока, – Зеленский

Украинские команды поехали укомплектованными.

Украинские профессиональные команды по противодействию и сбитию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Что касается ситуации на Ближнем Востоке, мы отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные", – сообщил Зеленский.

По его словам, на этой неделе все три команды будут в трех разных странах:

"Первые три страны, куда мы отправили по нашим договоренностям – это Катар, Эмираты, Саудовская Аравия".

Украина помогает защищать небо Ближнего Востока

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сказал, что украинские военные специалисты будут отправлены вместе с возможностями для защиты гражданского населения стран Персидского залива. Украинские специалисты будут передавать опыт для защиты от "Шахедов" и крылатых ракет.

Ранее агентство Reuters писало, что две страны ведут с Украиной переговоры о покупке дронов-перехватчиков. Речь идет о США и Катаре.

