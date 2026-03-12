В Колочаве зацвели крокусы: когда ожидать пик цветения (фото)

Пик цветения крокусов ожидают 21-22 марта.

В Колочаве на Закарпатье начали цвести шафраны Гейфеля, которые еще называют крокусами – редкими первоцветами, занесенными в Красную книгу Украины. Об этом сообщает управление туризма и курортов Закарпатской ОВА.

"На территории музея "Старое село" в Колочаве Хустского района начали цвести шафраны", – говорится в сообщении.

Фотографиями цветов, которые начинают распускаться, поделился местный гид Юрий Радилов.

Отмечается, что пик цветения крокусов ожидают на выходные 21-22 марта.

Почему стоит посетить Колочаву

Живописное горное село Колочава в Закарпатской области вошло в список 52 лучших туристических сел мира по версии Всемирной туристической организации ООН (UN Tourism), который был обнародован в конце 2025 года.

Оно принимает десятки тысяч туристов не только из Украины, но и из-за рубежа. В первую очередь Колочава известна многим украинцам как одно из лучших мест в стране для наблюдения за цветением крокусов. Однако привлекает оно еще и фантастическими горными пейзажами и десятком музеев на территории скансена "Старое село", где можно ознакомиться с 300-летней историей быта местных жителей. Подробнее об этом – в нашем материале.

