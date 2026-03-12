Правительства стран призывают граждан меньше ездить на авто: причина в нефтяном кризисе

Правительство Филиппин ввело в некоторых государственных учреждениях временную четырехдневную рабочую неделю.

Из-за резкого роста цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке правительства некоторых стран уже призывают граждан отказываться от поездок на автомобиле.

Как пишет CNBC, министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард призвал граждан сократить потребление энергии и по возможности отказываться от поездок на автомобиле.

По его словам, война на Ближнем Востоке заставила Данию активнее использовать собственные нефтяные резервы, поскольку цены на "черное золото" резко выросли, а завершение конфликта пока не просматривается. В интервью датскому изданию DR Аагаард призвал граждан экономить энергию.

"Если есть какое-то потребление энергии, без которого можно обойтись, и если нет острой необходимости ехать на автомобиле – лучше этого не делать", – сказал министр.

Он подчеркнул, что экономия энергии в ближайшее время будет иметь два положительных эффекта: во-первых, это позволит гражданам тратить меньше денег, а во-вторых, поможет дольше сохранить государственные энергетические резервы.

Подобные предупреждения звучат и в других государствах.

В Великобритании автомобильные организации призвали водителей отказаться от "несущественных поездок" и изменить стиль вождения, чтобы уменьшить расход топлива.

Во Вьетнаме Министерство промышленности и торговли посоветовало компаниям шире применять дистанционную работу и сокращать поездки, чтобы снизить спрос на топливо.

Между тем правительство Филиппин ввело в некоторых государственных учреждениях временную четырехдневную рабочую неделю, чтобы уменьшить потребление энергии и топлива.

А новозеландские чиновники рассматривают возможность возобновления законов, принятых несколько десятилетий назад, об ограничении использования транспортных средств, если конфликт на Ближнем Востоке вызовет серьезные перебои с поставками топлива.

Как пишет The Sun, министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис сообщила, что чиновники обсуждали использование законодательства, принятого в 1979 году после иранской революции, для урегулирования потенциального кризиса.

Согласно этим законам, владельцы автомобилей должны будут назначить один день в неделю, когда они не смогут пользоваться своим транспортным средством, и им будут грозить крупные штрафы, если их поймают. Эти так называемые "дни без автомобилей" в последний раз действовали с июля 1979 года по май 1980 года.

В Новой Зеландии, которая зависит от импорта топлива, средняя цена на бензин выросла почти на 10% с начала войны на Ближнем Востоке, а цена на дизельное топливо выросла более чем на 20%.

Уиллис подчеркнула, что ограничения на автомобили будут нужны только, "если мы увидим реальные перебои в нашей способности получать топливо".

Министр энергетики Шейн Джонс заявил, что в настоящее время в Новой Зеландии или на пути к ней есть топливо, которого хватит примерно на 50 дней.

Национальная авиакомпания Air New Zealand также объявила об отмене 5% своих рейсов на следующие два месяца, преимущественно на внутренних маршрутах, из-за роста цен на авиационное топливо.

Влияние войны в Иране на мировую экономику - последние новости

Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший сбой поставок в истории мирового нефтяного рынка. Согласно отчету Международного энергетического агентства, поставки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократились с примерно 20 млн баррелей в сутки до войны до минимальных объемов сейчас.

12 марта цены на золото упали из-за укрепления доллара и уменьшения надежд на снижение процентных ставок в США в ближайшем будущем, поскольку повышение цен на энергоносители усилило опасения по поводу инфляции.

