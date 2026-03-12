Садоводы назвали 5 популярных растений, которые они не любят выращивать в саду

Гортензии, розы очень прихотливы и требуют тщательного ухода, но не всегда хорошо цветут.

Хотя у каждого садовода есть свои предпочтения относительно растений в саду, они назвали весьма популярные, которые, по их мнению, не оправдывают ожиданий.

Гортензии

Гортензии любят за огромные соцветия, винтажный вид и потрясающие цвета, но, по словам эксперта по садоводству Дианы Кути, это одно из наименее любимых ею растений для выращивания, пишет The Spruce.

Кути объяснила, что гортензии часто не цветут и на самом деле за ними сложно тщательно ухаживать.

"Они выглядят красиво на фотографиях, но создание волшебного сада с гортензиями в реальной жизни кажется сказкой", - сказала она.

Если вас интересуют крупные цветы, попробуйте начать с более доступного цветущего растения, такого как пионы, посоветовала садовод. Пионам может потребоваться около года, чтобы прижиться, но известно, что они обильно цветут, как только им будет комфортно.

Розовые кусты

Кути отметила, что также терпеть не может выращивать розы. Мало того, что они требуют тщательного ухода - регулярной обрезки и подкормки для нормального роста - так еще и выращивание может быть настоящей головной болью.

Она отметила, что особенным испытанием розовые кусты в саду станут для тех, у кого есть маленькие дети. К тому же обрезка этих кустов требует защитной одежды.

Издание написало, что если вы интересуетесь выращиванием роз, но у вас дома есть маленькие дети или домашние животные, возьмите пример с Кути и попробуйте вместо традиционного розового куста плетистую розу.

Лютики

Еще один великолепный, но капризный цветок - лютики. По словам Кути, их высокая требовательность к уходу привела к тому, что эти нежные цветы попали в ее список "не выращивать".

"Эти цветы требуют слишком много ухода, времени и внимания, чтобы зацвести", - объяснила она.

Садовод рассказала, что эти растения нуждаются в прохладной температуре для цветения, в предварительном проращивании в помещении, чтобы гарантировать их выживание после посадки в грунт, а также они очень восприимчивы к корневой гнили.

Кабачки

Кабачки обычно являются предпочтительным выбором для начинающих садоводов, впервые пробующих себя в овощеводстве, но Кути отметила, что не выносит выращивание этого растения из-за его чрезмерности.

"Даже один куст кабачков дает такой урожай, что я обычно просто скармливаю излишки курам", - объяснила она.

"Если вы ярый любитель кабачков, то, конечно же, смело приступайте к их выращиванию. Однако, если вы предпочитаете изредка есть кабачки, а не делать их основным продуктом каждого лета, подумайте о том, чтобы отказаться от этого растения", - написало издание.

Пампасная трава

Пампасная трава приобрела популярность в последние несколько лет благодаря своему декоративному виду и с тех пор является востребованным дополнением к домашним садам. Однако, по словам эксперта по ландшафтному дизайну Брайана Клейтона, это растение ему меньше всего нравится выращивать.

Пампасовая трава может быть недорогой и быстро занимать много места, но в октябре она легко может превратиться в кошмар, засохнув и оставив после себя желтые пятна, которые придется убирать и срубать до самой земли, рассказал Клейтон.

